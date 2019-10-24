Политика
NewInformГлава ЦАР высоко оценил поддержку России странам Африки
Президент республики выразил благодарность России и Сочи за гостеприимство. Глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера во время пленарного заседания саммита Россия-Африка заявил, что ЦАР поддерживает все действия России в отношениях с африканскими государствами.
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с чего всё началось
В ходе диалога о военном деле Владимир Путин и Фостен-Арканж Туадера коснулись вопроса убийства российских журналистов в республике. Напомним, что летом в прошлом году в ЦАР были убиты трое граждан РФ — журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.ФАНвчера в 06:33
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Президент ЦАР надеется, что Россия продолжит поставки вооружений республике
РИА Новости23 октября в 07:25
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