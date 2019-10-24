Политика

NewInformNewInformГлава ЦАР высоко оценил поддержку России странам Африки

Президент республики выразил благодарность России и Сочи за гостеприимство. Глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера во время пленарного заседания саммита Россия-Африка заявил, что ЦАР поддерживает все действия России в отношениях с африканскими государствами.
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с чего всё началось

Туадера смог сместить политический курс ЦАР с вооруженного конфликта на диалог

В ходе диалога о военном деле Владимир Путин и Фостен-Арканж Туадера коснулись вопроса убийства российских журналистов в республике. Напомним, что летом в прошлом году в ЦАР были убиты трое граждан РФ — журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.
ФАНвчера в 06:33

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Президент ЦАР поддержал усилия России по помощи странам Африки

ТАССвчера в 05:04

Президент ЦАР надеется, что Россия продолжит поставки вооружений республике

РИА Новости23 октября в 07:25

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ЦАР попросила снять с нее эмбарго на поставки вооружения

NewInform03:56
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
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В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Общество

Орлица улетела в Иран и потратила все деньги на роуминг

Проект Центра реабилитации диких животных по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой из-за дорогостоящих смс-сообщений с координатами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:05
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Коммерсантъ вчера в 22:26
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Политика

ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
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Общество

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Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
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Общество

Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России

У жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях.
РИА Новости 03:30
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Российская газета 03:53
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Жители Киселевска получили ответ из Международного уголовного суда, расположенного в Гааге, Нидерланды.
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Общество

Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира

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Экономика

ФНС обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых

Федеральная налоговая служба обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 23 октября в 19:22
Происшествия

В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца

Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.
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«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

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Продажи смартфонов оказались на 15% хуже, чем у прошлогодних моделей XS и XS Max.
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Центральноафриканский политик
Центральноафриканский политический деятель, премьер-министр ЦАР в 2008-2013 годах. 20 февраля 2016 года одержал победу на президентских выборах 2015-2016 в ЦАР. 30 марта 2016 года вступил в должность президента ЦАР.
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Государство в Центральной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на северо-востоке с Суданом, на востоке с Южным Суданом, на юге - с Демократической Республикой Конго, на юго-западе - с Республикой Конго, на западе - с Камеруном, на севере - с Чадом. Одна из самых малонаселённых стран Африки, одна из самых бедных стран мира.
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