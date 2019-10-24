В ходе диалога о военном деле Владимир Путин и Фостен-Арканж Туадера коснулись вопроса убийства российских журналистов в республике. Напомним, что летом в прошлом году в ЦАР были убиты трое граждан РФ — журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

с чего всё началось

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