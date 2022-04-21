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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о заморозке около 300 миллиардов долларов резервов ЦБ

Общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов.
Lenta.ru
По словам Набиуллиной, российские резервы в разных валютах, не только в долларах США.
Известия
18 апреля сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что возможное объявление западными странами о дефолте в России не будет соответствовать действительности.
Известия
По утверждению Набиулиной, основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о заморозке около 300 миллиардов долларов резервов ЦБ
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Набиуллина объяснила, почему нельзя назвать точную цифру замороженных резервов ЦБ
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