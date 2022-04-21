18 апреля сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что возможное объявление западными странами о дефолте в России не будет соответствовать действительности.
В связи с введением новых антироссийских санкций Москва внесла в стоп-лист еще 29 граждан США, в том числе вице-президента Камалу Харрис и главу Meta (запрещенная в РФ экстремистская организация) Марка Цукерберга.
В Подмосковье полицейские задержали 28-летнего жителя Костромской области, придерживающегося нацистской идеологии, за поджог служебного автомобиля МВД с символами поддержки спецоперации Вооруженных сил России на Украине.