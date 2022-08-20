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Глава ЦБ Германии Нагель допустил осеннюю инфляцию и зимнюю рецессию экономики в стране

По словам главы немецкого ЦБ, экономика ФРГ находилась в неплохом положении в первой половине года, однако при возникновении проблем с поставками перспективы могут ухудшиться.
Lenta.ru
По оценке Нагеля, инфляция в Германии может превысить 10%.
РБК
"Двузначные темпы инфляции в последний раз измерялись в Германии более семидесяти лет назад", - сказал он.
ТАСС
«Если энергетический кризис достигнет апогея, возможно, грядущей зимой начнется рецессия»,— предупредил Йоахим Нагель.
Коммерсантъ

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Глава ЦБ Германии Нагель допустил осеннюю инфляцию и зимнюю рецессию экономики в стране
Lenta.ru10:07
Глава ЦБ Германии Нагель допустил, что экономика страны столкнется с рецессией зимой
Газета.Ru09:00
Глава ЦБ ФРГ Нагель: зимой немецкая экономика может столкнуться с рецессией
РЕН ТВ07:29
Президент Бундесбанка не исключил, что зимой экономика ФРГ столкнется с рецессией
ТАСС07:46
Глава Бундесбанка предрек Германии двузначную инфляцию
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Глава ЦБ Германии не исключил рецессии зимой
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