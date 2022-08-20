"Существует увеличивающаяся вероятность того, что инфляция будет выше, чем прогнозировалось ранее, и что в следующем году мы будем иметь в среднем шесть до запятой", - резюмировал президент Бундесбанка.
Ранее СМИ писали, что охранники столичного ресторана "Магадан" не пустили на семейное торжество российского военного, предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы "не распугивал посетителей".
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что киевский режим 19 августа готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, Россию планируется обвинить в техногенной катастрофе.