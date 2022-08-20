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Глава ЦБ Германии не исключил рецессии зимой

Осенью инфляция в Германии может достичь «двузначных цифр», считает президент Бундесбанка Йоахим Нагель.
Коммерсантъ
"Двузначные темпы инфляции в последний раз измерялись в Германии более семидесяти лет назад", - сказал он.
ТАСС
«Должен быть снижен НДС на газ, что в свою очередь снизит цены», — заметил Нагель.
РБК
"Существует увеличивающаяся вероятность того, что инфляция будет выше, чем прогнозировалось ранее, и что в следующем году мы будем иметь в среднем шесть до запятой", - резюмировал президент Бундесбанка.
ТАСС

Подробнее о событии

Немецкая экономика зимой может столкнуться с рецессией — глава ЦБ ФРГ
ИА Красная Весна08:34
Глава ЦБ Германии не исключил рецессии зимой
Коммерсантъ08:18
Глава ЦБ Германии Нагель: зимой немецкая экономика может столкнуться с рецессией
РБК07:08
Президент Бундесбанка не исключил, что зимой экономика ФРГ столкнется с рецессией
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Глава Бундесбанка предрек Германии двузначную инфляцию
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Глава ЦБ ФРГ Нагель: зимой немецкая экономика может столкнуться с рецессией
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Глава ЦБ Германии Нагель: «Если энергетический кризис углубится, рецессия последующей зимой смотрится вероятной»
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