Экономика
НТВГлава ЦБ Набиуллина отказалась раздавать деньги россиянам
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила тем, кто предлагает раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса. По мнению главы Центробанка,так называемые вертолетные деньги не актуальны для России. А вот прямые выплаты отдельным категория, подчеркнула Набиуллина, нужны.
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Политика
Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса
«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
Известия 09:22
Здоровье
В Петербурге 137 медработников доставили в больницу из-за коронавируса
Всего в учреждении проверяют на коронавирус 405 пациентов, из которых 137 – медики.
ФедералПресс 12:39
Общество
Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории
Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.
Lenta.ru 12:22
Общество
Собянин: Москва движется не по самому плохому сценарию с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Москве непростая, но развивается не по самому плохому сценарию благодаря тем мерам, которые приняты в столице, заявил мэр Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Футбол
Евсеев объяснил, почему перестал здороваться с Бышовцем
Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Анатолием Бышовцем. Об этом он написал в своем Instagram.
ProstoProSport 04:15
Политика
Помпео и Лавров провели телефонный разговор
«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили последующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, принимая во внимание пандемию COVID-19», — говорится в её заявлении.
RT на русском 12:17
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК 15 апреля в 14:27
Музыка
Владислав Шапша поддерживает участницу шоу «Голос. Дети» из Калуги
Сегодня к главе Калужской области Владиславу Шапше в социальных сетях обратились участники из группы поддержки юной исполнительницы с просьбой поддержать Аню.
Калужские Губернские Ведомости 10:05
Авто
Назван ТОП-7 ликвидных авто со вторички до 200 тысяч рублей
Выбираем автомобиль не старше 2000 года и с пробегом не больше 150 тыс. км. Daewoo Matiz Седьмое место эксперты отдали этому скромному и юркому автомобилю.
SpeedMe 03:27
Общество
В Липецкой области введут пропускной режим по специальным кодам
Артамонов сообщил, что сначала пропускной режим будет введен в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, позже — во всем регионе.
Дождь 14 апреля в 15:36
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на самого бездомного.
Газета.Ru 12:49
Общество
Средний возраст жертв коронавируса в Коммунарке составил около 68 лет
Средний возраст пациентов больницы в Коммунарке, скончавшихся после заражения коронавирусом нового типа, составил около 68 лет.
Газета.Ru 13:22
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Общество
Губернатор вводит пропускной режим в Саратовской области
На территории Саратовской области с 20 апреля вводится пропускной режим.
АиФ Саратов 06:38
Космос
США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая
Первый испытательный пилотируемый полет корабля Crew Dragon состоится 27 мая, сообщил в пятницу директор НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 13:38
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Здоровье
Для выработки коллективного иммунитета Британии может потребоваться 8–10 волн эпидемии коронавируса
Для выработки коллективного иммунитета Британии может потребоваться 8–10 волн эпидемии коронавируса Бывший директор Департамента ВОЗ по вопросам здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков Энтони Костельо заявил, что карантинные меры сами по себе не помогают борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 11:47
Футбол
«Спартак» не планирует выкупать Шюррле
Московский "Спартак" не планирует выкупать игрока дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Bild .
Газета.Ru 13:24
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Происшествия
В Калуге от коронавируса умер второй человек
В Калужской инфекционной больнице скончался 75-летний мужчина, зараженный новым коронавирусом.
Российская газета 13:00
Авто
Haval анонсировал появление в России внедорожника Haval H5
В России появится рамный внедорожник Haval H5. Об этом сообщается на сайте производителя, принадлежащего концерну Great Wall.
МонаВиста 14 апреля в 15:28
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56