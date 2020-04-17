Экономика
НТВГлава ЦБ Набиуллина отказалась раздавать деньги россиянам
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила тем, кто предлагает раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса. По мнению главы Центробанка,так называемые вертолетные деньги не актуальны для России. А вот прямые выплаты отдельным категория, подчеркнула Набиуллина, нужны.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
Национальная служба новостей17 апреля в 06:15
Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии
Znak.com17 апреля в 05:43
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
Экономика
Сдача ледокола «Виктор Черномырдин» Росморпорту ожидается в 2020 году
RT на русском вчера в 10:37
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16
Российская газета вчера в 21:56
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su 18 апреля в 04:19
Транспорт
В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима
Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 18 апреля в 03:23
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Здоровье
В Новосибирске начал работу новый инфекционный госпиталь
Континент Сибирь Online 01:00
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции
На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
Здоровье
В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия 18 апреля в 08:44
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
Общество
Стало известно, где в Ростове будут выдавать новые спецпропуска
Стали известны адреса пунктов выдачи специальных пропусков в Ростове-на-Дону. В городе вновь ужесточили правила перемещения по улицам.
Rostov.ru 01:59
Финансы
Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара не превысит 80 рублей.
ТАСС 01:36
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Технологии
Google готовит собственную дебетовую карту Google Pay Card
Американская компания Google планирует выпустить собственную дебетовую карту. Она станет конкурентом Apple Card.
Ридус 18 апреля в 06:09
Здоровье
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с 20 апреля вступил в силу пропускной режим, соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона.
Саратов24 02:00
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16
Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.
Дни24 вчера в 09:42
Общество
За выходные выявлено 104 нарушителя самоизоляции в Екатеринбурге
В Екатеринбурге за прошедшие выходные сотрудники полиции выявили 104 нарушителей режима самоизоляции.
Екатеринбург в эфире 02:36
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Здоровье
В Волгоградской области сделали 14,9 тысячи тестов на коронавирус
По данным на 19 апреля, в регионе провели 14906 тестов на наличие COVID-2019.
Волгоградская правда 02:54
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:24
Общество
В Саратовской области коронавирусом заболели еще 28 человек
В Саратовской области коронавирусом заразились еще 28 человек.
АиФ Саратов 02:12
Здоровье
Кадыров посетил больницу, где лечат больных с коронавирусом
Грозный, 20 апреля 2020, 09:43 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в клинической больнице №4 города Грозного, где находятся на лечении 76 больных с коронавирусом.
REGNUM 02:43