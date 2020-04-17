Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила тем, кто предлагает раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса. По мнению главы Центробанка,так называемые вертолетные деньги не актуальны для России. А вот прямые выплаты отдельным категория, подчеркнула Набиуллина, нужны.

Здоровье Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. 150

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 63

Здоровье На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников. 2

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Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости". 3,5K

Общество Стало известно, где в Ростове будут выдавать новые спецпропуска Стали известны адреса пунктов выдачи специальных пропусков в Ростове-на-Дону. В городе вновь ужесточили правила перемещения по улицам.

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