Экономика
НТВГлава ЦБ Набиуллина отказалась раздавать деньги россиянам
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила тем, кто предлагает раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса. По мнению главы Центробанка,так называемые вертолетные деньги не актуальны для России. А вот прямые выплаты отдельным категория, подчеркнула Набиуллина, нужны.
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Здоровье
Для выработки коллективного иммунитета Британии может потребоваться 8–10 волн эпидемии коронавируса
Для выработки коллективного иммунитета Британии может потребоваться 8–10 волн эпидемии коронавируса Бывший директор Департамента ВОЗ по вопросам здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков Энтони Костельо заявил, что карантинные меры сами по себе не помогают борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 11:47
Общество
Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии
Власти Японии решили с мая начать прямые выплаты всем жителям страны в качестве меры поддержки во время кризиса.
РБК 05:53
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Политика
Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе
Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Ведомости 05:49
Кино
Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Общество
Мишустин: работающим пенсионерам продлят больничные
Дистанционная выдача больничных листов для работающих пенсионеров продлится до 30 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 апреля в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 14:10
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Политика
Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
РИА Новости 13:22
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Здоровье
В Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников
В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.
РБК 14:17
Биатлон
Драчев прокомментировал переход трех биатлонистов в сборную Молдавии
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что три российских спортсмена продолжат карьеру в составе сборной Молдавии.
Нева Спорт вчера в 10:39
Происшествия
В Калуге скончался второй пациент с коронавирусом
В калужской инфекционной больнице скончался 75-летний калужанин, зараженный коронавирусной инфекцией.
Kaluga-poisk.ru 10:55
Здоровье
В Ухане насчитали еще 1290 жертв коронавируса
Жертв заболевания оказалось на 1290 человек больше, пишет Associated Press. Согласно новым данным, число умерших достигло 3869 человек.
Компания 03:00
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Общество
ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам
К 8 утра, как сообщал LipetskMedia, почти шесть тысяч липчан смогли получить код для пропуска практически без задержек.
LipetskMedia.ru 03:41
Космос
NASA заявило об обнаружении похожей на Землю экзопланеты
UfacityNews.ru вчера в 02:40
Общество
Коронавирус подтвердился у водителя маршрутного автобуса в Воронеже
Коронавирусная инфекция подтвердилась у водителя маршрутного автобуса в Воронеже, который, возможно, заразился на рабочем месте, сообщает в пятницу облправительство.
РИА Новости 14:16
Общество
Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких
Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
Армия и оружие
Замглавы МИД РФ назвал условия диалога с США по гиперзвуковому оружию
В Министерстве иностранных дел России заявили, что диалог с Соединенными Штатами касательно новых российских систем гиперзвукового вооружения не может проводиться без комплексного обсуждения американских проектов по гиперзвуку, в том числе создания глобальной системы противоракетной обороны и размещения оружия в космосе.
Военное дело 02:40
Культура
Участники шоу «Голос. Дети» сдадут тесты на коронавирус
Piter.tv вчера в 05:38
Политика
Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле
Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля.
Lenta.ru 09:24
Общество
Депутаты Волгоградской облдумы раскрыли свои доходы
В собственности Шкарина находится квартира площадью 182,3 кв. м. Всего же о своих доходах за прошлый год отчитались около 30 депутатов регпарламента.
Волгоградская правда 13:25