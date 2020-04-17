Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила тем, кто предлагает раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса. По мнению главы Центробанка,так называемые вертолетные деньги не актуальны для России. А вот прямые выплаты отдельным категория, подчеркнула Набиуллина, нужны.

Здоровье Для выработки коллективного иммунитета Британии может потребоваться 8–10 волн эпидемии коронавируса Для выработки коллективного иммунитета Британии может потребоваться 8–10 волн эпидемии коронавируса Бывший директор Департамента ВОЗ по вопросам здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков Энтони Костельо заявил, что карантинные меры сами по себе не помогают борьбе с коронавирусом COVID-19.

Кино Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль. 3,3K

Общество Мишустин: работающим пенсионерам продлят больничные Дистанционная выдача больничных листов для работающих пенсионеров продлится до 30 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 апреля в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,4K

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Биатлон Драчев прокомментировал переход трех биатлонистов в сборную Молдавии Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что три российских спортсмена продолжат карьеру в составе сборной Молдавии. 2

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Армия и оружие Замглавы МИД РФ назвал условия диалога с США по гиперзвуковому оружию В Министерстве иностранных дел России заявили, что диалог с Соединенными Штатами касательно новых российских систем гиперзвукового вооружения не может проводиться без комплексного обсуждения американских проектов по гиперзвуку, в том числе создания глобальной системы противоракетной обороны и размещения оружия в космосе. 14

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