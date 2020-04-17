Экономика

НТВНТВГлава ЦБ Набиуллина отказалась раздавать деньги россиянам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила тем, кто предлагает раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса. По мнению главы Центробанка,так называемые вертолетные деньги не актуальны для России. А вот прямые выплаты отдельным категория, подчеркнула Набиуллина, нужны.
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Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

РИА Новости17 апреля в 05:51

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Lenta.ru17 апреля в 06:12

Глава Банка России оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»

Газета.Ru17 апреля в 05:58

Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам

Национальная служба новостей17 апреля в 06:15

Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии

Znak.com17 апреля в 05:43

Набиуллина оценила идею раздавать населению «деньги с вертолёта»

News.ru17 апреля в 05:38

Набиуллина прокомментировала идею о «вертолетных деньгах» для россиян

ТАСС17 апреля в 04:40
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:23, Ашберн
Здоровье

Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о симптомах болезни

Россияне, переболевшие коронавирусом, рассказали о симптомах заболевания.
ФАН 01:04
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Происшествия

В Кузбассе зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса

В Кузбассе выявлен 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 00:30
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
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Политика

Названы организаторы акций против самоизоляции в США

Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США.
Lenta.ru 01:13
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Авто

В ГИБДД назвали самые непопулярные автомобили в России

В ГИБДД добавили, что подготовленная статистика дает наиболее точное представление о том, какие машины россияне чаще всего покупают.
ФАН 18 апреля в 10:57
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Авто

Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 18 апреля в 05:45
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Общество

В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы

Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru вчера в 03:30
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Экономика

Власти Москвы оценили объем отсрочки по налогам для предприятий

Объем беспроцентной отсрочки по налогам для предприятий в Москве, пострадавших на фоне коронавируса, составит 9,65 миллиарда рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 01:10
Транспорт

Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье

Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com 18 апреля в 11:57
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
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Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел «в допустимых для банков пределах».
РБК 00:00
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Технологии

В России создали робота-дезинфектора для обработки помещений

Невские Новости вчера в 23:07
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Общество

76 россиян прилетели из Бангкока в Кемерово

Вести.Ru 00:55
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Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

Говорит Москва 18 апреля в 07:25
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Хоккей

«Не верю, что отец выпрыгнул из окна сам. Барыги ему «помогли». Трагическая история хоккеиста Егорова в рассказе его сына

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Армия и оружие

Военные РФ разогнали ракету «Нудоль» до гиперзвуковой скорости

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Интернет

Четыре признака покажут, что мобильное приложение шпионит за вами

Просит разрешение на использование ненужных ему данных По мнению создателя Avast, приложения для Android слишком часто запрашивают доступ к данным и функциям смартфонов.
Территория новостей вчера в 12:34
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Космос

Предсказанную Эйнштейном «танцующую» звезду открыли астрономы в Чили

«Танцующую» звезду, потенциальное существование которой неподалеку от черных дыр предсказал Эйнштейн, открыла с помощью гигантского телескопа в Чили европейская южная обсерватория (ESO), 17 апреля сообщает пресс-служба обсерватории.
ИА Красная Весна 16 апреля в 21:51
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Политика

Пушков допустил политическую войну между США и Китаем

Между США и Китаем может произойти политическая война с бактериологическим оттенком, написал член Совета Федерации Алексей Пушков у себя в Twitter.
ФАН вчера в 23:37
Гаджеты

Монитор Xiaomi Mi Display 1A с узкими рамками оценён в $99

Китайская компания Xiaomi анонсировала компьютерный монитор Mi Display 1A, выполненный на матрице IPS размером 23,8 дюйма по диагонали.
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Политика

Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество

Инфекционист рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
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Общество

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 17:40
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Космос

Рогозин заявил о убытках в случае срыва запуска спутников OneWeb

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Происшествия

При пожаре в конюшне в Екатеринбурге погибли 12 лошадей

Известия 01:20
Происшествия

В Кирове полицейские задержали напавших на врача скорой помощи

Полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в избиении бригады скорой медицинской помощи у подъезда жилого дома в Кирово-Чепецке.
ТАСС 18 апреля в 16:47
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Энергетика

В Омске уменьшилась цена на популярную марку бензина

Стоимость бензина уменьшилась на 10 копеек. В последний раз цены на топливо в регионе менялись в марте.
Город55.ру 01:16
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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