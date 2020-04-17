Экономика
НТВГлава ЦБ Набиуллина отказалась раздавать деньги россиянам
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила тем, кто предлагает раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса. По мнению главы Центробанка,так называемые вертолетные деньги не актуальны для России. А вот прямые выплаты отдельным категория, подчеркнула Набиуллина, нужны.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
Национальная служба новостей17 апреля в 06:15
Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии
Znak.com17 апреля в 05:43
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:23, Ашберн
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В России создали робота-дезинфектора для обработки помещений
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76 россиян прилетели из Бангкока в Кемерово
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
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Спорт-Экспресс 18 апреля в 13:35
Интернет
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Территория новостей вчера в 12:34
Космос
Предсказанную Эйнштейном «танцующую» звезду открыли астрономы в Чили
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Монитор Xiaomi Mi Display 1A с узкими рамками оценён в $99
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Политика
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Общество
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Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
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Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
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