Глава ЦБ Набиуллина рассказала, кому нужен слабый рубль
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованным на канале RTVI заявила, что в слабости рубля в первую очередь заинтересованы российские экспортеры, тогда как население страны нуждается в крепкой валюте.В источнике
С чего всё началось
Цены, рубль и брошки. Шнуров и Набиуллина готовят оливье с колбасой и обсуждают итоги 2020 года
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров и председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина приготовили салат по классическому советскому рецепту — с колбасой, а заодно обсудили экономические итоги уходящего года.
Телеканал RTVIвчера в 04:00
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