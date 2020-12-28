Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Live24
Live24

Глава ЦБ Набиуллина рассказала, кому нужен слабый рубль

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованным на канале RTVI заявила, что в слабости рубля в первую очередь заинтересованы российские экспортеры, тогда как население страны нуждается в крепкой валюте.В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Цены, рубль и брошки. Шнуров и Набиуллина готовят оливье с колбасой и обсуждают итоги 2020 года

Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров и председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина приготовили салат по классическому советскому рецепту — с колбасой, а заодно обсудили экономические итоги уходящего года.
Телеканал RTVIвчера в 04:00
Подробнее о событии
News.ru

Глава ЦБ РФ рассказал, кто заинтересован в слабом рубле

News.ruвчера в 05:49
ТАСС

Набиуллина рассказала о том, кто заинтересован в слабом рубле

ТАССвчера в 05:45
ПРАЙМ

Глава Центробанка рассказала, кому нужен слабый рубль

ПРАЙМвчера в 04:30
REGNUM

Набиуллина рассказала, кто заинтересован в слабом рубле

REGNUMвчера в 05:38
Национальная служба новостей

Набиуллина рассказала, кому нужен слабый рубль

Национальная служба новостейвчера в 05:11
RT на русском

Глава ЦБ рассказала, кому нужен слабый рубль

RT на русскомвчера в 04:38
ФАН

Глава ЦБ рассказала, кому выгоден слабый рубль

ФАНвчера в 05:40

«Вест Бромвич» — «Лидс». Прогноз: Бьельса не повторит ошибок Клоппа. У Биг Сэма нет шансов

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Лидс» (29.12.2020) Декабрь 2020 года близится к закату, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники.
«Вест Бромвич» — «Лидс». Прогноз: Бьельса не повторит ошибок Клоппа. У Биг Сэма нет шансов
Чемпионатвчера в 08:45