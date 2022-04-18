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Глава ЦБ Набиуллина сообщила о присоединении к аналогу SWIFT 52 иностранных организаций

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила, что к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации из 12 стран.
Lenta.ru
"К СПФС могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнёрами. Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран", — подтвердила Набиуллина.
Life.ru
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от SWIFT семь крупных российских банков: ВТБ, "Россию", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
РИА Новости
В середине апреля в Центробанке сообщили, что общее количество пользователей российского аналога SWIFT уже превысило 330 банков и компаний.
Первое Студенческое агентство

Подробнее о событии

Набиуллина заявила о присоединении к российскому аналогу SWIFT 52 иностранных организаций
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ЦБ: к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 организации
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Глава ЦБ заявила о присоединении к российскому аналогу SWIFT уже 52 иностранных организаций
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Набиуллина сообщила о присоединении 52 организаций из 12 стран к российскому аналогу SWIFT
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