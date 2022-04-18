Целью по инфляции в стране является показатель в 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%. Целевого показателя инфляции, по прогнозам ЦБ, удастся достичь в 2024 г.