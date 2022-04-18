Будьте в Плюсе

Глава ЦБ Набиуллина спрогнозировала начало трансформации экономики во II–III квартале

ЦБ в марте представил первый макроэкономический косненсус-прогноз с момента нового расширения санкций против России.
РБК
По прогнозу Набиуллиной, переход к структурной трансформации наступит "уже во II — начале III квартала" 2022 года, передает ТАСС.
ЗакC.Ру
Центробанк в условиях санкций имеет возможность распоряжаться примерно половиной резервов.
ТВ Центр
Целью по инфляции в стране является показатель в 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%. Целевого показателя инфляции, по прогнозам ЦБ, удастся достичь в 2024 г.
Ведомости

Подробнее о событии

Набиуллина предрекла экономике РФ непростые реформы из-за санкций
URA.Ru04:08
В ЦБ заявили, что не будут снижать инфляцию «любыми методами»
ТАСС04:06
Самое цитируемое
Глава ЦБ Набиуллина спрогнозировала начало трансформации экономики во II–III квартале
РБК05:00
Глава ЦБ Набиуллина предрекла начало трансформации экономики во II–III квартале 2022 года
Lenta.ru05:15
Глава ЦБ Набиуллина предупредила о начале трансформации экономики во II-III квартале
РИА Новости06:07
Набиуллина: Экономика России вступает в непростой период структурных изменений
Российская газета04:08
Набиуллина заявила о непростом периоде трансформаций в экономике
BFM.ru04:06
Набиуллина заявила о вступлении российской экономики в период структурных изменений
RT на русском03:57

Интересное

«Ведомости»: бывший топ-менеджер Сбербанка Хасис уехал в США

Бывший первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис уехал в США, сообщили источники «Ведомостей». У него есть американское гражданство.
Коммерсантъ22:46

Медведчук обратился с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя

Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обращается с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.
RT на русском06:15

Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России с 20 апреля

С 20 апреля в России прекратится вещание телеканалов компании Paramount. Об этом сообщает 18 апреля портал dtf. ru.
REGNUM04:42

Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации с обстрелом храмов на Пасху

У российских военных есть доказательства, что Киев готовит на Пасху провокации с многочисленными жертвами среди мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
РИА Новости05:56

Минобороны России заявило о данных о большом количестве дезертировавших украинских военных

Минобороны России сообщило, что располагает данными о большом количестве дезертировавших украинских военных, раненых и пропавших без вести.
RT на русском04:55

В Кремле отреагировали на использование военными РФ советского флага в ходе спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал использование российскими военными в ходе специальной военной операции на Украине советской символики, в том числе флага СССР.
Газета.Ru05:45

Китайская Changan выйдет на два крупнейших рынка

Китайская компания Changan намерена в обозримом будущем выйти на новые рынки.
Motor05:46

Песков не подтвердил подлинность кадров пожара на крейсере «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать подлинность опубликованных в сети кадров, на которых, предположительно, запечатлен пожар на крейсере «Москва».
РБК06:06

В параде Победы в Москве задействуют 11 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники

В подмосковном Алабино прошла репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в Минобороны.
РИА Новости04:02