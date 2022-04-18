Целью по инфляции в стране является показатель в 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%. Целевого показателя инфляции, по прогнозам ЦБ, удастся достичь в 2024 г.
Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обращается с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.
У российских военных есть доказательства, что Киев готовит на Пасху провокации с многочисленными жертвами среди мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.