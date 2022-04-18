«Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во втором—начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса»,— сказала Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме (цитата по ТАСС).