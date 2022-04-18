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Глава ЦБ Набиуллина спрогнозировала начало трансформации экономики во II–III квартале

Набиуллина отметила, что экономика вступает в «непростой период структурных изменений, связанных с санкциями», которые в первую очередь сказались на финансовом рынке, но теперь «начнут все больше сказываться на экономике».
РБК
«Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во втором—начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса»,— сказала Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ
Политика Банка России же будет направлена на постепенное возвращение инфляции к целевому уровню 4% в 2024 году.
ТАСС
Госпожа Набиуллина отметила, что Банк России в условиях санкций может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

«Непростой период структурных изменений». О чем говорила Набиуллина в Госдуме
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