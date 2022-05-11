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Глава ЦБ Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки поможет перестройке экономики РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила последствия снижения ключевой ставки.
Lenta.ru
Текущий прогнозный диапазон для средней ключевой ставки на 2022 год составляет 12,5—14%.
RT на русском
Нынешнее снижение стало вторым подряд после резкого повышения ставки 28 февраля.
Lenta.ru
Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет решаться вопрос изменения базовой ставки, запланировано на 10 июня.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки поможет перестройке экономики РФ
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Глава ЦБ Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки
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Глава ЦБ Набиуллина: снижение ключевой ставки поможет перестройке российской экономики
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