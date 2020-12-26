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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что означают ее броши

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ее броши на пресс-конференциях по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в 2020 году передавали понимание регулятора ситуации в экономике.В источнике
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Брошки Набиуллиной оказались зашифрованным посланием финансовому рынку

В июле на лацкане Набиуллиной были две броши — одна в виде латинской буквы V, а другая в виде подковы. В августе была брошь в виде знака паузы, в октябре — волны, в декабре была брошь-снегирь. Набиуллина сказала, что каждый раз думает о смысле надеваемой брошки, но его интерпретируют шире.
Телеканал RTVIвчера в 03:59
Подробнее о событии
РБК

Набиуллина объяснила связь своих брошек с ситуацией в экономике

РБКвчера в 06:40
Lenta.ru

Набиуллина рассказала о значении своих брошек

Lenta.ruвчера в 05:46
Телеканал RTVI

Брошки Набиуллиной оказались зашифрованным посланием финансовому рынку

Телеканал RTVIвчера в 03:59
Московский Комсомолец

Набиуллина объяснила тайный смысл своих брошек

Московский Комсомолецвчера в 04:32
ТАСС

Набиуллина рассказала, что с помощью брошек намекала на мнение ЦБ о ситуации в экономике

ТАССвчера в 04:08
РИА Новости

Набиуллина объяснила смысл своих брошей

РИА Новостивчера в 04:03
РЕН ТВ

Набиуллина рассказала о смысле своих брошек

РЕН ТВвчера в 04:37

В Иране заявили, что месть США за убийство Сулеймани еще не завершена

Тегеран, 25 декабря 2020, 23:25 — REGNUM Иран не считает исполненной месть США за убийство командующего «Кудс» Касема Сулеймани, заявил 25 декабря заместитель командира «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Мохаммед Хеджази информагентству «Тасним».
REGNUM25 декабря в 15:25

Конституционный суд разрешил России не выплачивать 57 млрд долларов акционерам ЮКОСа

Конституционный суд опубликовал разъяснение своего постановления от 2012 года, в котором фактически разрешил российскому правительству не исполнять решение арбитражного суда в Гааге о выплате 57 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, внимание на это обратила Русская служба Би-би-си.
ЗакC.Рувчера в 02:33

На рынке ПК дефицит сохранится до 2022 года, считают аналитики

До сих пор считалось, как отмечает Reuters, что для рынка ПК пиковый спрос наблюдался в 2008 году, когда он соответствовал 300 млн проданных систем, а затем объёмы реализации планомерно двигались к отметке в 250 млн ПК.
3DNews24 декабря в 07:09