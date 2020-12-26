Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что означают ее броши
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ее броши на пресс-конференциях по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в 2020 году передавали понимание регулятора ситуации в экономике.В источнике
С чего всё началось
Брошки Набиуллиной оказались зашифрованным посланием финансовому рынку
В июле на лацкане Набиуллиной были две броши — одна в виде латинской буквы V, а другая в виде подковы. В августе была брошь в виде знака паузы, в октябре — волны, в декабре была брошь-снегирь. Набиуллина сказала, что каждый раз думает о смысле надеваемой брошки, но его интерпретируют шире.
Телеканал RTVIвчера в 03:59
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