В июле на лацкане Набиуллиной были две броши — одна в виде латинской буквы V, а другая в виде подковы. В августе была брошь в виде знака паузы, в октябре — волны, в декабре была брошь-снегирь. Набиуллина сказала, что каждый раз думает о смысле надеваемой брошки, но его интерпретируют шире.

Телеканал RTVI вчера в 03:59