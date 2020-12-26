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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что означают ее броши

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ее броши на пресс-конференциях по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в 2020 году передавали понимание регулятора ситуации в экономике.В источнике
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Телеканал RTVI

Брошки Набиуллиной оказались зашифрованным посланием финансовому рынку

В июле на лацкане Набиуллиной были две броши — одна в виде латинской буквы V, а другая в виде подковы. В августе была брошь в виде знака паузы, в октябре — волны, в декабре была брошь-снегирь. Набиуллина сказала, что каждый раз думает о смысле надеваемой брошки, но его интерпретируют шире.
Телеканал RTVIвчера в 03:59
Подробнее о событии
РБК

Набиуллина объяснила связь своих брошек с ситуацией в экономике

РБКвчера в 06:40
Lenta.ru

Набиуллина рассказала о значении своих брошек

Lenta.ruвчера в 05:46
Телеканал RTVI

Брошки Набиуллиной оказались зашифрованным посланием финансовому рынку

Телеканал RTVIвчера в 03:59
Московский Комсомолец

Набиуллина объяснила тайный смысл своих брошек

Московский Комсомолецвчера в 04:32
ТАСС

Набиуллина рассказала, что с помощью брошек намекала на мнение ЦБ о ситуации в экономике

ТАССвчера в 04:08
РИА Новости

Набиуллина объяснила смысл своих брошей

РИА Новостивчера в 04:03
РЕН ТВ

Набиуллина рассказала о смысле своих брошек

РЕН ТВвчера в 04:37

КС разрешил России не платить $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшие иностранные акционеры компании ЮКОС, которая 1 августа 2006 года стала банкротом, и акции которой в рамках конкурсного управления были выставлены на продажу и приобретены «Роснефтью», пытаются отсудить у России компенсации, так как не согласны с процедурой банкротства.
КС разрешил России не платить $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
REGNUMвчера в 00:17

HYPERPC выпустила эксклюзивный ПК «AMPERE» в России за 1,2 млн рублей

Новинка оснащена двумя топовыми картами NVIDIA RTX 3090 Стало известно, что российский производитель премиум-ПК HYPERPC показал новые машины под названием «AMPERE», которые справятся с любыми, даже самыми сложными задачами.
Центральная Служба Новостей24 декабря в 10:10