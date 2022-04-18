Набиуллина отметила, что экономика вступает в «непростой период структурных изменений, связанных с санкциями», которые в первую очередь сказались на финансовом рынке, но теперь «начнут все больше сказываться на экономике».
«Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платёжным балансом», — заявил он в ходе совещания по социально-экономическим вопросам.
"Псковский городской суд признал их виновными в административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафов: Льву Шлосбергу -в размере 32 тысячи рублей, а Жанне Шлосберг – 30 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.
Порядка 1 тыс. вагонов, которые направлялись в Калининград, скопились в Литве, сообщает газета «Коммерсант», сославшись на обращение Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в адрес Минтранса.