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Глава ЦБ РФ Набиуллина заявила, что экономика России исчерпала старые запасы прочности

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина недавно выступила с докладом на совещании профкомитетов Госдумы.
Yakutsk.ru
Она успела рассказать о напрямую связанных с экономикой РФ темах во время своего выступления, пишет издание Капитал Страны.
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Так, глава главного российского банка сообщила, что ЦБ не будет стремиться понизить инфляцию любыми средствами, так как это негативно затронет российских предпринимателей.
Yakutsk.ru
Так, глава ЦБ добавила, что какой бы малой не была доля импорта, она всегда существует в товарах, существующих в России, потому их стоимость напрямую влияет от санкций, накладываемых на страну.
Yakutsk.ru

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Глава ЦБ РФ Набиуллина заявила, что экономика России исчерпала старые запасы прочности
Yakutsk.ru09:37
Набиуллина: Экономика исчерпала старые запасы прочности
Infox.ru05:44
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