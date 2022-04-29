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Глава ЦБ РФ Набиуллина заявила о подготовке Банком России мер защиты замороженных резервов

Банк России готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе и правовые.
Lenta.ru
«Есть ли уверенность в том, что нам позволят использовать меры правовой защиты? Мы оказались в той ситуации, когда многие институты либо отменены, либо близки к отмене», — подчеркнула она.
Известия
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы.
РИА Новости
Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.
РИА Новости

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Глава ЦБ РФ Набиуллина заявила о подготовке Банком России мер защиты замороженных резервов
Lenta.ru09:45
Набиуллина: ЦБ готовит меры защиты по замороженным резервам, о деталях говорить рано
Коммерсантъ09:29
Набиуллина: ЦБ РФ готовит меры защиты замороженных резервов
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Набиуллина об изъятых ЗВР: идет активная работа по этому направлению
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ЦБ готовит меры по замороженным международным резервам
Российская газета09:06
Глава Центробанка Набиуллина заявила, что Россия готовит меры защиты замороженных резервов
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ЦБ верит, что сможет применить меры правовой защиты для разморозки резервов
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