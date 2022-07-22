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Глава ЦБ РФ допустила прекращение поставок нефти некоторым странам Запада

Россия может прекратить поставки нефти странам, которые введут потолок цен, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пятничной пресс-конференции.
Аргументы и Факты
ЕС ввел эмбарго на закупку российской нефти морским путем с 5 декабря 2022 года и на закупки нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года.
Интерфакс
Как писал Bloomberg, ожидается ограничение цен на уровне $40–60 за баррель.
Forbes
В настоящее время обсуждается введение "потолка" цены на российскую нефть, чтобы ограничить доходы России от продажи нефти.
Интерфакс

Подробнее о событии

Глава ЦБ допустила прекращение поставок нефти при введении потолка цен
РБКвчера в 10:52
Набиуллина допустила прекращение поставок нефти РФ странам, которые введут ценовой потолок
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