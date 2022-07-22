Аргументы и ФактыГлава ЦБ РФ допустила прекращение поставок нефти некоторым странам ЗападаРоссия может прекратить поставки нефти странам, которые введут потолок цен, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пятничной пресс-конференции.Аргументы и ФактыЕС ввел эмбарго на закупку российской нефти морским путем с 5 декабря 2022 года и на закупки нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года.ИнтерфаксКак писал Bloomberg, ожидается ограничение цен на уровне $40–60 за баррель.ForbesВ настоящее время обсуждается введение "потолка" цены на российскую нефть, чтобы ограничить доходы России от продажи нефти.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьАргументы и ФактыАргументы и ФактыНародные новостиКапитал страныУралинформбюроiReactorЭкономика сегодняНовостной фронтR.LifeРБКРосбалтDP.RUYakutsk.ruDeita.ruDaily StormПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииГлава ЦБ допустила прекращение поставок нефти при введении потолка ценРБКвчера в 10:52Набиуллина допустила прекращение поставок нефти РФ странам, которые введут ценовой потолокИнтерфаксвчера в 09:46Самое цитируемоеНабиуллина: Россия при введении лимита цен на нефть переключит экспорт на дружественные страныПРАЙМвчера в 09:53Глава ЦБ Набиуллина: Россия откажется поставлять нефть странам с ценовым потолкомФАНвчера в 09:38Набиуллина: РФ перенаправит нефть в другие страны при введении ценового потолкаЭкономика сегоднявчера в 09:51Набиуллина: РФ не будет поставлять нефть недружественным странамURA.Ruвчера в 09:41Набиуллина: Россия откажется от импорта нефти странам с «ценовым потолком»News.ruвчера в 09:52ЦБ: РФ не будет поставлять нефть установившим потолок цен странамРЕН ТВвчера в 09:32Показать ещёОценить68Поделиться