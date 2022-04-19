Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет реакции на обращение задержанного Службой безопасности Украины народного депутата Виктора Медведчука к президентам России и Украины с просьбой обменять его на тех, кто находится в Мариуполе.