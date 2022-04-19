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Глава ЦБ России Набиуллина заявила о подготовке исков для возврата международных резервов

Российские власти подадут судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны и возврата доступа к ним, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Lenta.ru
Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
YA62.ru
По оценке министра финансов Антона Силуанова, заблокированными оказались примерно 300 миллиардов долларов.
РИА Новости
В конце марта Центробанк назвал актуальный размер международных резервов России.
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РФ готовит иски из-за «беспрецедентной заморозки» международных резервов РФ
Интерфакс04:55
Глава ЦБ Набиуллина заявила о подготовке РФ исков по возвращению международных резервов
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