Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC 18 октября заявила, что допускает более решительное снижение ключевой ставки.

Происшествия Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».

Происшествия В Мексике силовики отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки Напомним, ранее сын наркобарона, известного как Коротышка, после ожесточенных столкновений был задержан в городе Кулиакан (штат Синалоа).

Политика Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.

Финансы Силуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти страны будут хорошо относиться к тому, если Центральный банк решит снизить ставки.

Футбол Футбол: «Луч» дома проиграл «Енисею» — 0:1 На стадионе «Динамо» во Владивостоке сегодня, 19 октября, в рамках 18-го тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия» принимал «Енисей» из Красноярска.

Наука Слишком активные нейроны сокращают жизнь Активность генов с возрастом меняется, и мозг человека помоложе можно отличить от мозга человека постарше, если сравнить, какие гены в них активны.

Футбол Полузащитник «Ростова» Байрамян рассказал об адаптации к атакующему стилю Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал об адаптации к атакующему стилю его команды, после возвращения из годичной аренды в казанском "Рубине".

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.

Авто Появились снимки «музыкального» кроссовера Haval H4 Haval распространила снимки обновленного в Китае кроссовера H4, который местные СМИ называют «музыкальной».

Происшествия Один полицейский убил другого в Нальчике По его данным, погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии, а убивший его в ППС имени А.Кадырова МВД Чечни.

Политика Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.

Происшествия В Каменске-Уральском простились с убитой Ксенией Каторгиной Сотни людей пришли 18 октября к церкви в Каменске-Уральском, чтобы попрощаться с 27-летней Ксенией, которую жестоко убили из-за автомашины.

Игры Трансляция конференции PDXCON 2019 Прямую трансляцию конференции можно посмотреть на официальном twitch-канале издателя, а на сайте самого события опубликовано подробное расписание всех запланированных компанией презентаций.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян вновь стала мамой Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.

Шоу-бизнес Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.

Политика Горбачев рассказал о своем обращении к Путину Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Шоу-бизнес Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Футбол Эвертон — Вест Хэм 0:0 (1-й тайм) Лондонский "Вест Хэм" и ливерпульский "Эвертон" объявили стартовые составы перед встречей девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).