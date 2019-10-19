Финансы
Дума ТВГлава ЦБ России допустила более решительное снижение ключевой ставки
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC 18 октября заявила, что допускает более решительное снижение ключевой ставки.
Читать в источнике
Оценить156
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 07:26, Вашингтон
Происшествия
До 11 увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае
Российская газета вчера в 23:50
Киберспорт
Стратегия Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ EGS и Xbox One
Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ. Игра уже доступна в раннем доступе Epic Games Store и Xbox One.
Cyber.sports.ru 06:37
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Происшествия
Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
РИА Новости 03:59
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Происшествия
В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы
Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 07:22
Футбол
Игроки «Тоттенхэма» винят Почеттино в неудачном старте сезона
Игроки «Тоттенхэм Хотспур» винят главного тренера Маурисио Почеттино в неудачном старте сезона, сообщает Daily Mail.
Чемпионат 06:09
Общество
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников перешел на нецензурную лексику при обсуждении проекта городского бюджета
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников перешел на нецензурную лексику при обсуждении проекта городского бюджета.
Эхо Москвы 04:00
Шоу-бизнес
В рамках нацпроекта «Экология» высадили 25 млн деревьев
В рамках нацпроекта «Экология» волонтеры высадили 25 млн деревьев, сообщает пресс-служба Рослесхоза.
Взгляд.ру 06:55
Кино
Полнометражный фильм «Друзья» с Дженнифер Энистон не будет снят
По заявлению Дженнифер продюсеры воздерживаются от создания полнометражного фильма.
SM News вчера в 02:51
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Какое масло выбрать, чтобы не «убить» мотор после первого же запуска, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».
Автоновости дня 00:39
Спорт
Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту в Кубке мира
Квота женской сборной России по биатлону в гонках Кубка мира следующего сезона сократится с шести спортсменок до пяти, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).
РБК 06:56
Политика
Миллер назвал способ снизить цену на газ для Украины
Ранее глава «Газпрома» доложил Путину, что, если Украина согласится на прямое соглашение, это поможет снизить цены на газ для потребителей на 25%.
РБК вчера в 07:17
Происшествия
Число пострадавших в ходе беспорядков в Каталонии превысило 180
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Каталонии пострадали по крайней мере 89 человек, а 31 был задержан.
RT на русском 04:54
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru вчера в 16:55
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Футбол
Бывший партнер Оздоева рассказал о его прогрессе
Полузащтник "Сочи" Кристиан Нобоа, ранее выступавший за петербургский "Зенит", прокомментировал успехи своего бывшего одноклубника, футболиста сборной России Магомеда Оздоева.
Газета.Ru 06:45
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Кино
Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира
Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели.
Российская газета 05:07
Общество
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Футбол
Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Мальоркой»
Чемпионат 05:00
Хоккей
Салават Юлаев — Ак Барс 0:0 (1-й период)
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе.
Чемпионат 06:37
Финансы
Минфин пока не принял решение о предоставлении Белоруссии кредита
Окончательное решение о предоставлении Белоруссии кредита на 600 миллионов долларов пока не принято.
Комсомольская правда 06:49
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor вчера в 06:16
Авто
Audi представил в России новое поколение кроссовера Q3
Немецкий автопроизводитель Audi представил на российском рынке кроссовер Q3 второго поколения.
Известия вчера в 09:08