Экономика
ТАССГлава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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Футбол
«Шальке» – фаворит в противостоянии с «Аугсбургом»
Сделать ставку на тотал больше 3 предлагается с коэффициентом 2.51, меньше 3 - 1.56.
Букмекеры.рф 14:48
Политика
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Коммерсантъ 18:25
Политика
В МИД РФ ответили на обвинения о наведении вооружений на объекты США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что обвинения в использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений смешны.
Аргументы и Факты 19:28
Армия и оружие
Американские читатели: Трамп подготовил арсеналы к бою с русским медведем (Fox News)
Чиновники администрации США сообщили, что президент Дональд Трамп планирует вывести Соединенные Штаты из Договора по открытому небу — соглашения, подписанного более чем 30 странами, которое позволяет им совершать наблюдательные полеты в воздушном пространстве друг друга.
ИноСМИ 11:29
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM вчера в 04:29
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической.
Моя Москва.онлайн 06:01
Культура
Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети
Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора.
iReactor 03:04
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Происшествия
Стала известна личность захватчика отделения банка в Москве
Московское отделение Альфа-банка на Земляном валу захватил гражданин России, он приехал в столицу из другого региона.
РБК 10:44
Наука
Ученые из Самары разработали уникальный метод лечения сосудистых патологий
Уникальный метод лечения ишемии и других заболеваний, связанных с сосудистыми патологиями, создали ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.
Научная Россия 21 мая в 11:51
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru 21 мая в 05:34
Армия и оружие
В сети появилось описание китайского танка будущего
В сети появилось описание китайского танка будущего.
Ferra вчера в 12:45
Общество
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире телеканала НТВ назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19.
РИА Новости 19:19
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Общество
В Московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера» Сатурн
В Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер аллигатор по кличке Сатурн. Его подарили Советскому Союзу британцы после Второй мировой войны.
Росбалт 08:25
Общество
Илон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru 15:55
Происшествия
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского.
РИА Новости вчера в 21:29
Общество
Врачи пожаловались на нехватку лекарств в больнице в «Крокус Экспо»
Медицинские работники во временной больнице, находящейся в комплексе «Крокус Экспо» в Подмосковье, анонимно пожаловались на недостаточное количество средств индивидуальной защиты, 23 мая заявил телеканал «Настоящее время».
ИА Красная Весна 15:46
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Политика
Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»
«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
Московский Комсомолец 09:49
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа
РИА Новости 18:13
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук ответила на замечания поклонников о постаревшем лице
Фанаты сделали Юлии замечания в отношении внешности — порекомендовали попробовать какие-либо методы омоложения.
RuNews24.ru 17:47
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 12:37
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Экономика
Российские торговые центры выставили на продажу на Avito
Российские торговые центры, терпящие убытки в условиях эпидемии коронавируса, распродают через Avito.
News.ru вчера в 10:54
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14