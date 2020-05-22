Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции

Совет директоров Банка России не видит необходимости переходить в обозримом будущем к отрицательной реальной ключевой ставке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.
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Снижение ставки на 1% у ЦБ на «столе». Что это значит для инвестора

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ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции

РИА Новости22 мая в 07:33
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Аномальный холод пришел в Москву

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Вечерняя Москва вчера в 10:49
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
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МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
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Названа повышающая риск смерти от коронавируса болезнь

Чащe других послe заражения коронавирусной инфекцией умирают пациенты c хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом.
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Игры

Публичное тестирование Halo 3 для ПК начнётся в первой половине июня

343 Industries объявила, что публичная фаза бета-тестирования Halo 3 для ПК стартует уже в следующем месяце.
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В Прикамье за сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2

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REGNUM вчера в 05:02
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
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Шоу-бизнес

Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 22 мая в 01:58
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Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

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Авто

КамАЗ начал испытывать новый самосвал К5

Новое камазовское семейство грузовиков К5 с кабиной совместного с Mercedes-Benz производства - это не только магистральные седельные тягачи и шасси, но и самосвалы, которые производитель сейчас активно испытывает перед запуском в серию.
Вести.Ru 22 мая в 05:38
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Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Музыка

Жених Ольги Бузовой даст в Брянске концерт

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Общество

В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19

Наибольшее число смертельных случаев за сутки в России в последний раз регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 человек.
РБК 03:55
Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
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Происшествия

В Курской области подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом

Курск, 21 мая 2020, 11:39 — REGNUM В Курской области 21 мая подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 21 мая в 04:39
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Игры

Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

NewInform вчера в 11:11
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Здоровье

В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:13
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Шоу-бизнес

Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой

Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ 22 мая в 07:03
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Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

В Венесуэле показали на видео успешно проведенные испытания «Бука», «Града» и «Смерча». Техника сосредоточена на острове Ла-Орчила.
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Общество

В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, сообщил руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости 03:01
Авто

Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus

Компания Renault работает над кросс-универсалом, который может стать преемником Lada Largus.
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

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Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
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В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19

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Volkswagen намерен выпустить в России три своих новинки

До 2028 года концерн Volkswagen Group собирается организовать в Россию сборку минимум трех новинок.
Pnzdrive 22 мая в 03:56
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

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Коммерсантъ 22 мая в 07:28
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
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Здоровье

На Кубани за сутки выявили 89 новых носителей SARS-CoV-2

Краснодар, 23 мая 2020, 10:53 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщил 23 мая региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 03:53
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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