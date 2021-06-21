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Набиуллина считает, что фиксация цен на продукты может привести к дефициту

Госрегулирование цен на продукты питания может привести к дефициту и появлению черного рынка. Соответствующее мнение в беседе с «Комсомольской правдой» выразила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Цена, как напомнила руководитель ЦБ, это баланс между спросом и предложением.В источнике

С чего всё началось

Эльвира Набиуллина: «Фиксировать цены нельзя – будет дефицит и черный рынок»

На все эти вопросы в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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