Набиуллина считает, что фиксация цен на продукты может привести к дефициту
Госрегулирование цен на продукты питания может привести к дефициту и появлению черного рынка. Соответствующее мнение в беседе с «Комсомольской правдой» выразила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Цена, как напомнила руководитель ЦБ, это баланс между спросом и предложением.В источнике
С чего всё началось
Эльвира Набиуллина: «Фиксировать цены нельзя – будет дефицит и черный рынок»
На все эти вопросы в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Комсомольская правда00:00