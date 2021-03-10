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Известия

Глава ЦБ назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки

В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью «Известиям» глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она.В источнике
С чего всё началось

Строй, кто идет: глава ЦБ назвала регионы с перспективой продления льготной ипотеки

В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью «Известиям» глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она.
Известия16:01
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Глава ЦБ назвала регионы-кандидаты на продление льготной ипотеки

РБК18:27

Глава ЦБ назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки

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Набиуллина назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки

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