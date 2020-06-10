Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

Коронавирус не просто на время заморозил нормальную жизнь — мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. И, по сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система.

Процесс восстановления экономики РФ после мировой финансовой рецессии может занять несколько кварталов. Коронавирус сместил траектории развития, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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