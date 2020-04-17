Экономика

BFM.ruBFM.ruГлава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Термин «вертолетные деньги» появился в работе американского экономиста в 1969 году. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием денег с вертолета. На фоне пандемии COVID-19 такую меру сейчас реализует целый ряд стран, в частности США и Япония.
Читать в источнике
Комментировать323
с чего всё началось
"Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но "вертолетные деньги"… – это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях", – цитирует РИА Новости
 Набиуллину.
Радио Sputnik06:01

Подробнее о событии

Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам

Национальная служба новостей06:15

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Lenta.ru06:12

Набиуллина раскритиковала идею раздачи россиянам «денег с вертолета»

Московский Комсомолец05:35

Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии

Znak.com05:43

Набиуллина оценила идею раздавать населению «деньги с вертолёта»

News.ru05:38

Глава Банка России оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»

Газета.Ru05:58

В Центробанке не увидели необходимости в раздаче денег населению во время коронавируса

Фонтанка.Ру05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
365
Шоу-бизнес

Василиса Володина объяснила причину ухода с «Давай поженимся»

Недавно стало известно о том, что съемки программы «Давай поженимся» продолжатся без ее бессменного астролога Василисы Володиной.
7Дней.ру вчера в 13:00
41
Здоровье

Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек

После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.
Взгляд.ру 00:01
32
Экономика

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК 01:00
35
Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
2,2K
Армия и оружие

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК 06:00
22
Политика

Столице ЛНР присвоили второе название

Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

RT на русском 05:11
455
Интернет

Банковский троян активизировался на фоне пандемии

«Газета.ru» сообщила, что происходит это на фоне пандемии коронавируса.
Телеканал 360° 07:30
Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
130
Общество

Вернувшиеся из Сеула хабаровчане устроили дебош в обсерваторе

Помещенные в обсерватор на карантин хабаровчане, вернувшиеся из Сеула, потребовали отпустить их домой и устроили дебош, у них взяты положительные пробы на новый коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Взгляд.ру 07:12
12
Происшествия

В Башкирии количество жертв коронавируса выросло до восьми

В Башкирии скончались от коронавируса еще двое пациентов.
Российская газета 06:38
6
Политика

В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google

Случаи блокировки аккаунтов российских СМИ компанией Google в Кремле считают недопустимым.
Российская газета 06:23
24
Наука

Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным

В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией.
ТАСС 02:00
8
Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
153
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости вчера в 11:36
2,7K
Армия и оружие

Рябков: Россия учитывает перевооружение американских ядерных сил

Россия учитывает в своем военном планировании масштабную программу перевооружения стратегических ядерных сил США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 07:01
Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
250
Происшествия

В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу

В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
1,3K
Политика

На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

Piter.tv 15 апреля в 01:04
5,5K
Общество

Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом

Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
96
Экономика

Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово

Завершение работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) Домодедово предложено перенести с 2020 на 2024 год, следует из проекта постановления, подготовленного Минтрансом.
РБК 05:24
Общество

Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
118
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
3K
Энергетика

Кремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней

Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
44
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
110
Шоу-бизнес

Мария Порошина предстала в новом образе

Актриса Мария Порошина на странице в социальной сети предстала в новом образе. Она попросила своих подписчиков оценить его.
MedikForum.ru вчера в 12:03
2
Финансы

Официальный курс евро на выходные составил 80 рублей

ЦБ России установил официальный курс доллара и евро на выходные, 18-20 апреля.
Газета.Ru 07:01
Общество

В Омске режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Информация о продлении особого режима самоизоляции в Омской области поступила из регионального правительства.
Вечерний Омск. Неделя 06:34
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное