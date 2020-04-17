Экономика
BFM.ruГлава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Термин «вертолетные деньги» появился в работе американского экономиста в 1969 году. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием денег с вертолета. На фоне пандемии COVID-19 такую меру сейчас реализует целый ряд стран, в частности США и Япония.
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с чего всё началось
"Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но "вертолетные деньги"… – это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях", – цитирует РИА Новости Набиуллину.Радио Sputnik06:01
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
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Путин объявил о переносе парада Победы
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Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
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В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
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