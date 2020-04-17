Экономика
BFM.ruГлава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Термин «вертолетные деньги» появился в работе американского экономиста в 1969 году. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием денег с вертолета. На фоне пандемии COVID-19 такую меру сейчас реализует целый ряд стран, в частности США и Япония.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
Национальная служба новостей06:15
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Общество
Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице
Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
Технологии
WhatsApp запустит массовые групповые звонки
Программа скоро порадует появлением групповых видеозвонков. Они реализованы, но установлен лимит на 4 человека.
ToDay News Ufa 08:01
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В Крыму ищут пассажиров и водителя такси из Багерово в Керчь
В Крыму ищут водителя такси и двух пассажиров, вместе с которым ехал инфицированный COVID-19 житель Керчи.
SM News 06:01
Здоровье
Путин поблагодарил строителей за возведение новых медцентров
Моя Москва.онлайн 10:23
Общество
Китайский посол заявил, что коронавирус пришел не из Уханя
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что источник коронавируса нового типа неизвестен, но он точно возник не в Ухане.
ForPost 09:55
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Экономика
«Мусорные» операторы могут прекратить работу в 20 регионах РФ
Российский экологический оператор (РЭО) назвал 20 регионов РФ, в которых до 1 июня из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы по вывозу отходов.
Российская газета 10:47
Здоровье
Медиков Пироговского центра проверили на антитела к коронавирусу
Пироговский центр стал первой федеральной клиникой, где проводились тесты на антитела к коронавирусу.
Известия 08:58
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Политика
Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом ещё не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё не пройден.
RT на русском 10:06
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Армия и оружие
Факти (Болгария): польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского СУ-27 (Факти.бг)
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского Су-27.
ИноСМИ вчера в 22:24
Политика
Представления о демократии изменятся, считает Медведев
Демократия в мире останется после пандемии коронавируса, но она пройдет испытание на прочность, а представления о ней изменятся.
Вести.Ru 10:59
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Политика
Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
Политика
Совфед одобрил закон об упрощении получения российского гражданства
Совет Федерации поддержал закон об упрощении процедуры получения российского гражданства, так, теперь для этого не обязательно отказываться от имеющегося иностранного гражданства.
РИА Новости 10:17
Происшествия
В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
RT на русском 09:44
Наука
Что цвет глаз может рассказать о здоровье
Фактический риск развития конкретного заболевания зависит от множества разных факторов, но есть некоторые закономерности, которые позволяют судить об общем состоянии здоровья по состоянию радужки.
Goroday.ru 05:04
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Политика
Путин объяснил появление новых очагов коронавируса
Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Общество
Роспотребнадзор: Число больных коронавирусом в России растет плавно
«Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 16% в день», — уточнила она.
Росбалт 08:48
Общество
Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом
Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.
РБК 11:14
Происшествия
Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов
Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
Lenta.ru 06:52
Экономика
ЦБ рассматривает возможность снижения ключевой ставки
Центробанк на ближайшем заседании 24 апреля рассматривает возможность снижения ключевой ставки.
Аргументы и Факты 05:56