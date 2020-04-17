Термин «вертолетные деньги» появился в работе американского экономиста в 1969 году. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием денег с вертолета. На фоне пандемии COVID-19 такую меру сейчас реализует целый ряд стран, в частности США и Япония.

Общество Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. 11

Технологии WhatsApp запустит массовые групповые звонки Программа скоро порадует появлением групповых видеозвонков. Они реализованы, но установлен лимит на 4 человека.

Экономика «Мусорные» операторы могут прекратить работу в 20 регионах РФ Российский экологический оператор (РЭО) назвал 20 регионов РФ, в которых до 1 июня из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы по вывозу отходов.

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 380

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 446

Политика Представления о демократии изменятся, считает Медведев Демократия в мире останется после пандемии коронавируса, но она пройдет испытание на прочность, а представления о ней изменятся.

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 320

Происшествия В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД. 163

Политика Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. 77

Политика Совфед одобрил закон об упрощении получения российского гражданства Совет Федерации поддержал закон об упрощении процедуры получения российского гражданства, так, теперь для этого не обязательно отказываться от имеющегося иностранного гражданства. 341

Происшествия В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19 Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы. 18

Наука Что цвет глаз может рассказать о здоровье Фактический риск развития конкретного заболевания зависит от множества разных факторов, но есть некоторые закономерности, которые позволяют судить об общем состоянии здоровья по состоянию радужки.

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 608

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Общество Роспотребнадзор: Число больных коронавирусом в России растет плавно «Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 16% в день», — уточнила она. 428

Общество Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.