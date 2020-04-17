Экономика
BFM.ruГлава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Термин «вертолетные деньги» появился в работе американского экономиста в 1969 году. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием денег с вертолета. На фоне пандемии COVID-19 такую меру сейчас реализует целый ряд стран, в частности США и Япония.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
Национальная служба новостей17 апреля в 06:15
Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии
Znak.com17 апреля в 05:43
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:21, Ашберн
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