Экономика

BFM.ruBFM.ruГлава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Термин «вертолетные деньги» появился в работе американского экономиста в 1969 году. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием денег с вертолета. На фоне пандемии COVID-19 такую меру сейчас реализует целый ряд стран, в частности США и Япония.
Читать в источнике
Комментировать2,9K

Подробнее о событии

Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам

Национальная служба новостей17 апреля в 06:15

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Lenta.ru17 апреля в 06:12

Набиуллина прокомментировала идею о «вертолетных деньгах» для россиян

ТАСС17 апреля в 04:40

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

РИА Новости17 апреля в 05:51

Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии

Znak.com17 апреля в 05:43

Набиуллина оценила идею раздавать населению «деньги с вертолёта»

News.ru17 апреля в 05:38

Глава Банка России оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»

Газета.Ru17 апреля в 05:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:21, Ашберн
Общество

В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
70
Происшествия

В Канаде число жертв стрельбы достигло 16 человек

В канадской провинции Новая Шотландия жертвами стрельбы стали по меньшей мере 16 человек, передает CBC News со ссылкой на комиссара полиции.
РИА Новости 21:39
42
Происшествия

Два человека пострадали при ДТП в Корсаковском районе

ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня в Корсаковском районе. В районе Третьей Пади столкнулись Toyota Raum и Nissan Skyline.
АСТВ 21:57
Происшествия

В Хабаровском крае умер пятый заболевший COVID-19

Пятый человек с подтверждённым диагнозом "новая коронавирусная инфекция" скончался в Хабаровском крае, сообщает минздрав региона в понедельник.
РИА Новости 21:51
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
781
Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
1,4K
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
421
Гаджеты

Xiaomi расширила настройки Always-on Display в MIUI 11

Компания уже довольно давно выпускает смартфоны с OLED-дисплеями, которые позволяют реализовать данную функцию, но она появилась только в MIUI 11, вышедшей в прошлой году.
Srnsk вчера в 06:02
2
Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области

Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК 17 апреля в 04:23
239
Здоровье

Роспотребнадзор поделился правилами мытья рук

Для простого смытия вируса с рук достаточно обычного мыла. Однако необходимо не забывать о правилах.
REGNUM 22:12
4
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
2,7K
Политика

Путин продлил срок действия паспортов и водительских удостоверений

Глава РФ подписал соответствующий указ Президент России Владимир Путин продлил срок действия паспортов, водительских удостоверений, которые истекают в период с 1 февраля по 15 июля.
SM News вчера в 04:32
572
Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Геологическая служба США сообщает, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4.
RT на русском 17:42
2
Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
219
Общество

Страны G20 заявили о слабости систем здравоохранения перед пандемией

Главы министерств здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20) провели заседание в онлайн-формате и признали, что системы здравоохранения оказались слабы перед лицом пандемии коронавируса.
Известия 21:23
Армия и оружие

Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии

Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
1,6K
Наука

Почти пятая часть видов крупной морской фауны может вымереть

Московский Комсомолец в Марий Эл 10:06
5
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,6K
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru 13:45
188
Политика

Антикоррупционный комитет назвал главу Хакасии виновным во взятке зама

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал скандал вокруг исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.
РЕН ТВ вчера в 10:00
26
Происшествия

В Республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом

Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости 13:09
13
Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
691
Наука

В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса

Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Известия 21:00
1
Политика

На Камчатке назначили врио председателя правительства края

Врио председателя правительства Камчатского края станет Александр Кузнецов, ранее занимавший должность главного федерального инспектора по Сахалинской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 21:17
Армия и оружие

США снова пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Известия 20:24
33
Происшествия

Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом

Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
92
Общество

Город Абдулино закрыли на карантин из-за коронавируса

Несколько дней назад коронавирус выявили у сотрудницы дома отдыха для сотрудников железной дороги.
Эхо Москвы в Оренбурге 07:40
24
Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru 19:11
416
Происшествия

Во Владивостоке два человека погибли от удара током на железной дороге

Российская газета 20:54
Здоровье

В Архангельской области число заразившихся возросло в разы

В Архангельской области за сутки у 68 человек выявлен COVID 19.
Readovka.ru 04:51
824
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное