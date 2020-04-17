Экономика
9111.ruЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так. Об этом она рассказала в рамках пресс-конференции.
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Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
Национальная служба новостей17 апреля в 06:15
Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии
Znak.com17 апреля в 05:43
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Общество
Ситуация с коронавирусом в Петербурге отстает от столицы на две недели
Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью 78 каналу рассказал, что ситуация с коронавирусом в Петербурге отстает от московской на две-три недели.
Piter.tv 15:50
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
Рогозин подтвердил данные о коронавирусе у конструктора Микрина
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о заражении коронавирусом генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина.
РБК 15:05
Транспорт
В Подмосковье ужесточили пропускной режим
Правила вступают в силу с 22 апреля. Власти Московской области с предстоящей недели ужесточают пропускной режим.
Оka.fm вчера в 10:15
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Политика
Путин обратился к россиянам в Пасху
Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
Известия 03:16
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings 15:55
Шоу-бизнес
Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
Live24 06:12
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК вчера в 13:40
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Происшествия
У больницы Святого Георгия собралась пробка из автомобилей скорой помощи
Напомним, что больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом.
Piter.tv 12:46
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Шоу-бизнес
Незадолго до микроинсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Врачи диагностировали у 51-летней артистки микроинсульт. Буланову в срочном порядке определили в реанимацию. Там она пробыла несколько дней.
Вечерний курьер 05:25