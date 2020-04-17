Экономика

BFM.ruBFM.ruГлава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Термин «вертолетные деньги» появился в работе американского экономиста в 1969 году. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием денег с вертолета. На фоне пандемии COVID-19 такую меру сейчас реализует целый ряд стран, в частности США и Япония.
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Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

РИА Новости17 апреля в 05:51

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Lenta.ru17 апреля в 06:12

Глава Банка России оценила идею о раздаче населению «денег с вертолета»

Газета.Ru17 апреля в 05:58

Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам

Национальная служба новостей17 апреля в 06:15

Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии

Znak.com17 апреля в 05:43

Набиуллина оценила идею раздавать населению «деньги с вертолёта»

News.ru17 апреля в 05:38

Набиуллина прокомментировала идею о «вертолетных деньгах» для россиян

ТАСС17 апреля в 04:40
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:36, Ашберн
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Общество

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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 112

«Зарегистрировано 112 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-2019», — сообщил оперативный штаб региона 17 апреля.
Тайга.инфо 16 апреля в 21:58
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Общество

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REGNUM 17 апреля в 16:52
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Наука

Что будет, если разогнанный в коллайдере протон попадет в человека

В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.
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Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости

Социолог и демограф Дарья Халтурина оценила последствия коронавируса для рождаемости в интервью радио Sputnik.
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Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
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Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
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Гаджеты

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Панарин рассказал о границах благотворительности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
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Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
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Происшествия

МВД Башкирии прокомментировало видео задержания детей на улице

Российская газета 17 апреля в 03:02
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Авто

В Haval рассказали о комплектациях нового внедорожника H5

Буквально недавно китайский автоконцерн «Хавал» порадовал своих фанатов новым внедорожником под индексом Н5.
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Армия и оружие

Sohu рассказало, чем для Украины обернется попытка нападения на Россию

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ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

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ТАСС 17 апреля в 05:10
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Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
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Застрявшие в Таиланде граждане России доставлены в Екатеринбург

REGNUM вчера в 23:38
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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