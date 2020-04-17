Экономика
BFM.ruГлава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Термин «вертолетные деньги» появился в работе американского экономиста в 1969 году. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием денег с вертолета. На фоне пандемии COVID-19 такую меру сейчас реализует целый ряд стран, в частности США и Япония.
Читать в источнике
Оценить4,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Центробанка выступила против раздачи «вертолетных денег» россиянам на фоне пандемии
Znak.com17 апреля в 05:43
Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
Национальная служба новостей17 апреля в 06:15
Набиуллина раскритиковала идею раздачи россиянам «денег с вертолета»
Московский Комсомолец17 апреля в 05:35
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
В России выявлено 285 очагов заражения коронавирусом
Более 280 очагов заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании под руководством российского лидера Владимира Путина.
RT на русском 08:03
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Спорт
Житель Приморья в самоизоляции пробежал 100 километров вокруг кровати
Вечерняя Москва 04:45
Здоровье
На Украине назвали стоимость суточного лечения от коронавируса
Замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак в эфире федерального телеканала рассказала о стоимости ежедневного лечения пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса.
Слово и Дело 05:24
Политика
Мишустин: ряд регионов не освоил средства для борьбы с пандемией
Регионы плохо осваивают средства, выделяемые на борьбу с коронавирусом, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
BFM.ru 07:20
Экономика
Россия докапитализирует Фонд развития промышленности на 30 млрд рублей
"С учетом высокого спроса на программу ФРП и эффективной работы по доведению средств до промышленных предприятий было принято решение о докапитализации фонда на 30 млрд рублей", - приводит пресс-служба министерства слова Мантурова.
ТАСС 17 апреля в 12:20
Общество
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 18 апреля в 08:22
Хоккей
«Ак Барс» и Зарипов не могут договориться о новом контракте
Kazanfirst.ru вчера в 03:34
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Наука
Назвали период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен
В течение 32 дней с момента появления первых симптомов у 94 человек взяли 414 мазков.
Evo-rus.com 06:21
Происшествия
Вора в законе Тюрика назвали организатором бунта в российской колонии
Организатором бунта в колонии строгого режима в Иркутской области назван вор в законе Тюрик, один из лидеров Братской ОПГ.
Lenta.ru 05:39
Происшествия
В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом»
В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19".
Российская газета 06:01
Происшествия
Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде
В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
Вести.Ru вчера в 12:10
Общество
Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом в России
Средний возраст заразившихся коронавирусом в России среди женщин составляет 47,9 года, для мужчин — 44,9 года.
Gazeta.SPb 07:43
Общество
Кабмин выделил 1,3 млрд руб. Росгвардии на закупку медицинской техники
Правительство России выделило Росгвардии около 1,3 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ и других медицинских приборов для лечения коронавирусной инфекции.
РБК 07:34
Общество
Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей
В случае трагического исхода (смерть медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией) выплаты в размере один миллион рублей получат пропорционально члены его семьи.
Российская газета 07:05
Общество
Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51
Общество
Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков
Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:27
Экономика
Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка
Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина.
ТАСС 06:25
Футбол
Санчо согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед», скорее всего, станет новым клубом английского вингера Джейдона Санчо, ныне выступающего в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».
Евро-футбол.ру 01:34
Общество
Собянин: в Москве стабилизировалось число тяжелобольных пациентов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за последние десять дней число тяжелобольных коронавирусом пациентов стабилизировалось на уровне 1- 1,3 тысячи человек в сутки.
ТВ Центр 08:05
Общество
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода.
RT на русском вчера в 22:36
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Общество
Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:03
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия 18 апреля в 23:34