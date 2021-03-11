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Российская газета
Российская газета

Глава ЦБ оценила возможность выпуска 50-рублевой монеты и банкноты в 10 тысяч

Банк России в настоящее время не рассматривает возможность выпуска ни монеты в 50 рублей, ни банкноты в 10 тысяч рублей. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.В источнике
С чего всё началось

«Пока инфляция остается выше целевого ориентира»

Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей.
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ЦБ не планирует выпуск монеты в 50 рублей и банкноты в 10 тыс

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РБК17:26

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