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Российская газета
Российская газета

Глава ЦБ оценила возможность выпуска 50-рублевой монеты и банкноты в 10 тысяч

Банк России в настоящее время не рассматривает возможность выпуска ни монеты в 50 рублей, ни банкноты в 10 тысяч рублей. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.В источнике
С чего всё началось

«Пока инфляция остается выше целевого ориентира»

Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей.
Известия16:01
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Набиуллина исключила появление банкноты в 10 тысяч рублей

Газета.Ru18:48

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Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

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Набиуллина исключила выпуск банкноты в 10 тысяч рублей

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РБК17:26

ЦБ пока не намерен вводить в обращение монету в 50 рублей и банкноту в 10 тыс. рублей

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