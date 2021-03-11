Банк России в настоящее время не рассматривает возможность выпуска ни монеты в 50 рублей, ни банкноты в 10 тысяч рублей. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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С чего всё началось «Пока инфляция остается выше целевого ориентира» Также Эльвира Набиуллина рассказала, когда рост цен вернется в рамки прогноза, стоит ли вводить отдельный продовольственный индекс, нужно ли запрещать сложные финансовые продукты и будут ли установлены комиссии за перевод цифровых рублей. Известия 16:01