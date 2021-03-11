Глава Центробанка Эльвира Набиуллина перечислила регионы, в которых можно продлить льготную ипотеку на покупку жилья в новостройках. В списке - Дагестан и Чечня, Ставропольский край, Новосибирская область и еще 20 субъектов, где спрос не превышает предложение.

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С чего всё началось Строй, кто идет: глава ЦБ назвала регионы с перспективой продления льготной ипотеки В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью «Известиям» глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она. Известия 16:01