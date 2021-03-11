Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Глава ЦБ предложила продлить льготную ипотеку только в 24 регионах РФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина перечислила регионы, в которых можно продлить льготную ипотеку на покупку жилья в новостройках. В списке - Дагестан и Чечня, Ставропольский край, Новосибирская область и еще 20 субъектов, где спрос не превышает предложение.В источнике
С чего всё началось

Строй, кто идет: глава ЦБ назвала регионы с перспективой продления льготной ипотеки

В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью «Известиям» глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она.
Известия16:01
Подробнее о событии

Набиуллина назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки

RT на русском19:10

Набиуллина назвала риски продления льготной ипотеки в ряде регионов РФ

РЕН ТВ20:00

Глава ЦБ назвала регионы-кандидаты на продление льготной ипотеки

РБК18:27

Глава ЦБ предложила продлить льготную ипотеку в 24 регионах

РИА Новости18:23

Глава ЦБ назвала регионы, где можно было бы продлить программу льготной ипотеки

ТАСС16:49

В ЦБ предложили продлить льготную ипотеку в 24 регионах России. Среди них — уральские

URA.Ru16:44

Глава ЦБ назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки

Известия16:30
Интересное

Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Центр глобального взаимодействия при Госдепе идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством разведслужб РФ и занимались распространением дезинформации о западных вакцинах от коронавируса.
Life.ru8 марта в 15:55

Times: британские ВМС будут круглогодично находиться в Арктике для противостояния России

"За полярным кругом таяние льда открывает новые судоходные маршруты по соседству с Россией, и эти перспективные новые маршруты, которые могут сократить время транзита из Китая в Европу почти вдвое, могут быть оспорены", - приводит The Times выдержки из документа британских военных.
ТАССвчера в 04:25

Минтруд передал Кремлю предложения по выплатам пенсий работающим пенсионерам

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента в ходе общения с российскими журналистами подтвердил, что Кабмин в срок, установленный ранее главой государства, подготовил несколько предложений по индексации выплат работающим пенсионерам.
Evo-rus.comвчера в 06:20

Путин поручил проверить соответствие зарплат бюджетников майским указам

Президент России Владимир Путин поручил правительству проверить соответствие зарплат бюджетников целевым показателям «майских указов» до 20 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Ведомостивчера в 02:13

РФПИ подписал соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии, сообщается в пресс-релизе Итало-российской торговой палаты (в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости8 марта в 09:03

Госдума одобрила в первом чтении условия освобождения от наказания за коррупцию

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит освобождать чиновников от наказания за нарушения антикоррупционных требований, допущенные по независящим от них обстоятельствам, сообщила пресс-служба Госдумы.
Ведомостивчера в 09:01

Сайт Роскомнадзора не работает после объявления о замедлении работы Twitter

Роскомнадзор замедлил работу Twitter Ранее сообщалось, что также не работают сайты Кремля и российского правительства, однако на момент написания этой заметки, эти ресурсы уже открывались.
Национальная служба новостейвчера в 04:11