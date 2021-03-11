В настоящее время в России действуют несколько льготных программ по ипотеке. В частности, в середине апреля 2020 года была запущена программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых, позднее она была продлена до 1 июля 2021 года.

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С чего всё началось Строй, кто идет: глава ЦБ назвала регионы с перспективой продления льготной ипотеки В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью «Известиям» глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она. Известия 16:01