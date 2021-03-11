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Интерфакс
Интерфакс

Глава ЦБ предложила продлить льготную ипотеку в 24 регионах РФ

В настоящее время в России действуют несколько льготных программ по ипотеке. В частности, в середине апреля 2020 года была запущена программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых, позднее она была продлена до 1 июля 2021 года.В источнике
С чего всё началось

Строй, кто идет: глава ЦБ назвала регионы с перспективой продления льготной ипотеки

В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью «Известиям» глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она.
Известия16:01
Подробнее о событии

Набиуллина назвала регионы, где возможно продление льготной ипотеки

Коммерсантъ19:16

Набиуллина назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки

RT на русском19:10

Глава ЦБ предложила продлить льготную ипотеку в 24 регионах

РИА Новости18:23

Глава ЦБ назвала регионы — кандидаты на продление льготной ипотеки

РБК18:27

Глава ЦБ назвала регионы, где можно было бы продлить программу льготной ипотеки

ТАСС16:49

В ЦБ предложили продлить льготную ипотеку в 24 регионах России. Среди них — уральские

URA.Ru16:44

Глава ЦБ назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки

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