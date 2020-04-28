Экономика
Rambler News ServiceГлава ЦБ предложила расширить страхование вкладов на НКО и счета ТСЖ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила расширить систему страхования вкладов на социально значимые некоммерческие организации (НКО) и счета товариществ собственников жилья (ТСЖ) на капитальный ремонт.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Систему страхования вкладов в текущих условиях необходимо расширить на социальные некоммерческие организации и счета товариществ собственников жилья (ТСЖ) на капремонт, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании по вопросам банковской деятельности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.ТАСС06:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Набиуллина предложила расширить страхование вкладов на социальные НКО и счета ТСЖ
Парламентская газета06:45
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Авто
В Петербурге начались онлайн-продажи автомобилей с доставкой на дом
Автоновости дня 05:25
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил на звонке с инвесторами операционный директор компании Грег Абовский.
Ведомости 08:43
Политика
Путин поручил представить срочный план разработки вакцин от COVID-19
Во вторник, 28 апреля, стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с представителями медицинского сообщества по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки.
Форпост Северо-Запад 09:07
Политика
Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
Здоровье
Минздрав разъяснил правила госпитализации пациентов с коронавирусом
Ранее в Минздраве сообщили, что беременным женщинам с коронавирусом противопоказано лечение противомалярийными препаратами, а также рекомбинантным интерфероном бета-1b.
Москва 24 08:28
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Кино
Deadline составил список самых финансово провальных блокбастеров прошлого года
Игромания.ру 08:52
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Общество
Более 300 случаев коронавируса зафиксировано в системе ФСИН
Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271.
Коммерсантъ 09:05
Общество
В Петербурге 9 мая прогремит праздничный салют
9 мая в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прогремят праздничные салюты в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске.
Телеканал Санкт-Петербург 07:39
Общество
Академики выразили протест против планов реформы МГУ
24 апреля о планах крупнейшей в истории МГУ реформы сообщила Инициативная группа МГУ (общественное объединение студентов, аспирантов и преподавателей университета, находящаяся в оппозиции к руководству вуза) в своем сообществе во «ВКонтакте».
РБК 09:48
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как "неопознанные".
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Общество
Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в России
По данным Минздрава, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом, скончались 795 человек.
Известия 01:00
Политика
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Здоровье
В калининградской областной больнице заболели коронавирусом 50 человек
В калининградской областной клинической больнице выявили коронавирус примерно у 50 человек, сообщил Калининград.Ru со ссылкой на региональный штаб по контролю за распространением инфекции.
Православие и Мир 08:00
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Происшествия
Паук сплел паутину в ухе пенсионерки и прожил там неделю
В китайской провинции Сычуань врачи извлекли из уха пенсионерки паука, прожившего там неделю, сообщил портал Unilad.
РИА Новости 09:51
Здоровье
Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса
Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
Общество
Госпитализирован новый настоятель Богоявленского собора в Елохове
Ранее сегодня в интернете появилась информация из неофициальных источников о том, что новый настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы епископ Фома (Мосолов) лежит в Одинцово на ИВЛ.
Интерфакс Религия 08:36
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Наука
Личинки червей могут помочь в борьбе с астмой
Исследователи из Центра аллергии и окружающей среды при Техническом университете Мюнхена совместно с коллегами из Центра Гельмгольца Мюнхена провели необычное исследование, в ходе которого смогли установить, что личинки круглого червя содержат особое вещество, способное подавить неприятные симптомы астмы.
Машины и Механизмы вчера в 12:02