Систему страхования вкладов в текущих условиях необходимо расширить на социальные некоммерческие организации и счета товариществ собственников жилья (ТСЖ) на капремонт, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании по вопросам банковской деятельности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

с чего всё началось

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила расширить систему страхования вкладов на социально значимые некоммерческие организации (НКО) и счета товариществ собственников жилья (ТСЖ) на капитальный ремонт.

Глава ЦБ предложила расширить страхование вкладов на НКО и счета ТСЖ

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