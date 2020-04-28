Экономика
Rambler News ServiceГлава ЦБ предложила расширить страхование вкладов на НКО и счета ТСЖ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила расширить систему страхования вкладов на социально значимые некоммерческие организации (НКО) и счета товариществ собственников жилья (ТСЖ) на капитальный ремонт.
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Систему страхования вкладов в текущих условиях необходимо расширить на социальные некоммерческие организации и счета товариществ собственников жилья (ТСЖ) на капремонт, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании по вопросам банковской деятельности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.ТАСС06:33
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Набиуллина предложила расширить страхование вкладов на социальные НКО и счета ТСЖ
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