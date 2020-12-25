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BFM.ru
BFM.ru

Глава ЦБ приготовила оливье и рассказала о росте стоимости салата

Стоимость ингредиентов для двух килограммов советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Вместе с Сергеем Шнуровым она приготовила салат и рассказала, какие ингредиенты подорожали больше всего.В источнике
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Телеканал RTVI

Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

Рост цен на ингредиенты для самого популярного в России новогоднего салата был выше уровня инфляции. Стоимость ингредиентов для 2 кг советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым.
Телеканал RTVI04:45
Подробнее о событии
Телеканал RTVI

Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

Телеканал RTVI04:45
Lenta.ru

В России взлетела цена салата оливье

Lenta.ru06:13
Фонтанка.Ру

Оливье по рецепту Набиуллиной подорожал за год на 6,8%. Объясняем, в чем ее ошибка: надо было класть больше колбасы

Фонтанка.Ру05:51
URA.Ru

Набиуллина пожаловалась, что в России подорожал салат оливье

URA.Ru05:18
ТАСС

Набиуллина рассказала, насколько подорожало оливье в 2020 году

ТАСС04:59
РИА Новости

Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

РИА Новости04:57
РБК

Набиуллина приготовила оливье и оценила рост его стоимости

РБК06:34

Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на вакцину «Спутник V»

В ходе клинических испытаний и после введения вакцины "Спутник V" в оборот медики не зафиксировали каких-либо тяжелых аллергических реакций на препарат, заявил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Российская газета14:43