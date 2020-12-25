Стоимость ингредиентов для двух килограммов советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Вместе с Сергеем Шнуровым она приготовила салат и рассказала, какие ингредиенты подорожали больше всего.

С чего всё началось Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году Рост цен на ингредиенты для самого популярного в России новогоднего салата был выше уровня инфляции. Стоимость ингредиентов для 2 кг советского оливье за год выросла с 326 до 348 рублей, то есть на 6,8%. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым. Телеканал RTVI 04:45