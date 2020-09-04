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URA.Ru
URA.Ru

Глава ЦБ призвала банки списать «плохие долги» россиян

Российские банки должны поскорее решить проблемы с невозвратными долгами, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков. Она отметила, что нежелание кредитных организаций идти навстречу регулятору грозит долгосрочными рисками.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

ЦБ призывает банковскую систему списывать "плохие долги" без лишних сомнений Данные Банка России о платежах в экономике за последнюю полную неделю августа показывают фактический возврат финансовой активности к доэпидемическим уровням, потребительский спрос оценивается выше условной "нормы", инвестиционный — стабилизировался, но ниже показателей последних лет.
Коммерсантъвчера в 15:43
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Lenta.ru

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Lenta.ru03:13
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Коммерсантъвчера в 15:43
ФАН

Набиуллина призвала банки списывать «плохие долги»

ФАН22:40
Deita.ru

ЦБ призвал российские банки списать долги россиян

Deita.ru22:15
Телеканал 360°

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги»

Телеканал 360°21:07
URA.Ru

Глава ЦБ призвала банки списать «плохие долги» россиян

URA.Ru20:46
ФедералПресс

Набиуллина призвала банки списать «плохие долги» россиянам

ФедералПресс23:25

ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения
Интерфакс03:52
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СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
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Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUM00:42
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