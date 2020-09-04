Россиянам разрешили летать в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Как сообщается на сайте правительства России, самолёты в столицу Египта Каир будут летать три раза в неделю, в Дубай (ОАЭ) и на Мальдивы — два раза в неделю.