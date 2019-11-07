Экономика

REGNUMREGNUMГлава ЦБ рассказала о перспективах снижения ключевой ставки

Центробанк считает возможным снижение ключевой ставки, но не намерен делать это автоматически. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
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Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

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URA.Ru03:08

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Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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