Экономика
REGNUMГлава ЦБ рассказала о перспективах снижения ключевой ставки
Центробанк считает возможным снижение ключевой ставки, но не намерен делать это автоматически. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
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Политика
МИД сообщил о реакции США на приглашение Путина Трампу посетить Москву
В США с интересом отнеслись к приглашению президента Дональда Трампа, сделанному российским коллегой Владимиром Путиным, приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 02:26
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Экономика
Европа оказалась на грани кризиса
Европейская экономика по итогам 2019 года покажет самые низкие с 2013 года результаты — ее рост составит всего 1,4 процента против 2,3 процента в прошлом году, следует из отчета Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного на сайте организации.
Lenta.ru вчера в 22:05
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 05 ноября в 06:48
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Армия и оружие
Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию
Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Lenta.ru 01:29
Армия и оружие
Российские подлодки получат укрытия, защищающие от ядерного удара
Лев Федосеев / ТАСС Российские подводные лодки получат укрытия, которые способны защитить не только от обычных бомб и ракет, но и от ядерного удара.
РЕН ТВ вчера в 17:25
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
РИА Новости вчера в 20:09
Экономика
Для 347 уральских ТЦ и бизнес-центров пересчитали налог на имущество
Как рассказал глава МУГИСО Сергей Зырянов, всего в перечне 347 торговых и бизнес-центров, 32 из которых включены впервые.
РБК Екатеринбург 02:28
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс вчера в 09:21
Авто
Изображения обновленного салона Lada 4x4 показали в Сети
Дизайнеры портала «Колеса.ру» воспользовались информацией и наглядно показали свое видение нового салона.
ГЛАС.RU 05 ноября в 05:41
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове для ВС Украины
Как пишет RT, украинский танковый завод в Харькове за последние 10 лет выпустил всего лишь один танк для Вооруженных сил Украины.
iReactor вчера в 11:18
Театры
Константину Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве
Неизвестные попытались сорвать премьеру спектакля "Норма" в Театре на Малой Бронной.
Аргументы недели 02:52
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Политика
Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
Rambler News Service 03:00
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Общество
Росстат: средняя зарплата учителей в России составила 40 тысяч рублей
По данным Росстата, в период с января по сентябрь 2019 года средняя зарплата школьных учителей в России составила 40 377 рублей.
Православие и Мир вчера в 03:06
Экономика
Apple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний
Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее.
REGNUM 02:43
Наука
Ученые рассказали об опасностях бессонницы
Российская газета 03:21
Футбол
«Зенит» вновь проиграл «РБ Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Metaratings 05 ноября в 14:49
Хоккей
«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
Реальное время вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Пользователи Сети посоветовали Рудковской перестать танцевать
Телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлено, как она в компании подруг танцует под композицию Билана.
ФАН 03:01