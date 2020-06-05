Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыЦБ РФ видит значительное пространство для снижения ключевой ставки

Банк России по-прежнему видит значительное пространство для снижения ключевой ставки исходя из данных по инфляции и в целом по экономике. Об этом заявила глава регулятора РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

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