Экономика
Российская газетаГлава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
В мае уровень годовой инфляции составлял 3,1% при цели Банка России по инфляции "вблизи 4%". Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
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Культура
Самые популярные ролики российского YouTube теперь доступны в 8К-качестве
Один из пользователей сети YouTube на своем канале Veskercon Live выложил ставшие уже культовыми, когда-то очень популярные среди русскоязычных пользователей видеохостинга ролики в качестве 8К.
NewInform вчера в 06:21
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Происшествия
На Камчатке умер один из двойняшек, которых родители морили голодом
В камчатской больнице скончался один из четырехмесячных двойняшек, которых ранее родители оставили одних на несколько дней.
Газета.Ru 01:47
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Политика
Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма
RT на русском 04:06
Армия и оружие
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
Здоровье
За сутки у 249 человек в Свердловской области выявлен коронавирус
На Среднем Урале за сутки зарегистрировано 249 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперштаб в субботу, 6 июня.
Kursk.com 03:51
Общество
Открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию
На порталах mos.ru и gosuslugi.ru открылась запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 02:00
Происшествия
Главу российского госфонда задержали
Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 04 июня в 13:56
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ
Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 04:23
Общество
Число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 458 689
За сутки скончались 197 человек с COVID-19, за всё время — 5 725.
Говорит Москва 03:50
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Происшествия
ЧП в Норильске: ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Источник в оперативных службах сообщил, что во взятых из загрязненных разлившимся топливом водоемов в Норильске пробах воды предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена в 200 раз.
Вести.Ru 01:46
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Принято решение продлить режим самоизоляции до 15 июня.
RT на русском вчера в 13:14
Финансы
Пара доллар-рубль имеет мало шансов остаться ниже 69
По-прежнему сильной поддержкой по паре доллар-рубль выступает отметка 68.
Инвест-Форсайт вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:59
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Общество
Китайское издание восхитилось российской колбасой
Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
Экономика
Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей
Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат.
Российская газета вчера в 13:34
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Общество
Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
Игры
«Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК
Live24 вчера в 14:29
Общество
Самые опасные продукты назвали в Роскачестве
Водку по итогам собственных исследований признало наиболее безопасным продуктом Роскачество.
Live24 вчера в 03:35
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Здоровье
В Пермском крае выявили 56 случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03:49
Общество
Уровень смертности от коронавируса снизился в Британии
Уровень смертности от коронавируса в Британии вчера снизился до уровня, который в последний раз наблюдался в конце марта, когда экспертами ежедневно регистрировалось около 176 случаев со смертельным исходом.
NewInform вчера в 14:01
Религия
Приближается День Святой Троицы
В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06