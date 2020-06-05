Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГлава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

В мае уровень годовой инфляции составлял 3,1% при цели Банка России по инфляции "вблизи 4%". Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
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Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Российская газета09:32

В Центробанке отметили рост безработицы в России в апреле и мае

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BFM.ru01:15

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ТАСС09:29

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки 19 июня

ПРАЙМ08:15

В АКРА спрогнозировали динамику ключевой ставки в России

Известия05:03

ЦБ допустил ещё большее снижение ключевой ставки

News.ru08:49
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
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Общество

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Основатель Reddit ушел из совета директоров в пользу черного кандидата

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В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Принято решение продлить режим самоизоляции до 15 июня.
RT на русском 13:14
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Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
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Военные суда Северного флота Вооруженных сил России приступили к наблюдению за фрегатом Aquitaine ВМС Франции, который вошел в акваторию Баренцева моря 5 июня, приводит РИА "Новости" сообщение Национального центра управления обороной РФ.
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