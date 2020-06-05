Экономика
Российская газетаГлава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
В мае уровень годовой инфляции составлял 3,1% при цели Банка России по инфляции "вблизи 4%". Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
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Происшествия
В дагестанском Кизляре прогремели выстрелы
В минувшую пятницу вечером в Дагестане неизвестные обстреляли двух местных жителей в городе Кизляре.
Вести.Ru 19:06
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru 13:25
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
Технологии
Обновление Windows 10 несовместимо с Intel Optane
Если ошибка не исчезает, то обновление Windows 10 May 2020 Update придется удались с ПК.
The GEEK вчера в 09:18
Общество
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию
Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
Футбол
Судья в Латвии удалил чернокожего игрока, показав средний палец
Слово и Дело 07:51
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Принято решение продлить режим самоизоляции до 15 июня.
RT на русском 13:14
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
РИА Новости 14:44
Армия и оружие
Северный флот начал следить за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
Военные суда Северного флота Вооруженных сил России приступили к наблюдению за фрегатом Aquitaine ВМС Франции, который вошел в акваторию Баренцева моря 5 июня, приводит РИА "Новости" сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 14:31
Игры
Сборка видеоигр серии Total Annihilation доступна бесплатно и легально
Бесплатная раздача осуществляется до 16 часов по Московскому времени 7 июня. Помимо основной игры, в сборку входят два дополнения к ней.
ИА Красная Весна 16:10
Здоровье
В Тольятти больницы переполнены из-за ситуации с коронавирусом
По словам Николая Ренца, более ста человек из медперсонала заболели, оказывая помощь пациентам с коронавирусом, несмотря на меры предосторожности.
SamRU.ru 06:31
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Музыка
Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Московский концерт американской рок-группы Aerosmith, который должен был состояться 30 июля в рамках европейского турне, перенесен на 29 мая 2021 года из-за коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу, 5 июня, в компании SAV Entertainment, которая организовывает шоу.
Известия 10:41
Киберспорт
В Uncharted 4 нашли зараженного из The Last of Us — это прокомментировал разработчик
Поклонник Uncharted 4 обнаружил в игре труп щелкуна — зараженного из вселенной The Last of Us.
CyberSport.ru 11:49
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Шоу-бизнес
Шоу мокрых маек: молодая жена Цекало показала грудь
Instagram Жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в Instagram фото в мокрой майке, под которой у 30-летней девушки ничего не оказалось.
РЕН ТВ 18:23
Авто
Lada признан худшим брендом в мире
Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru 06:58
Авто
JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России
Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:39
Игры
«Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК
Live24 14:29
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru вчера в 11:27
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли четверо детей
При пожаре в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области погибли пять человек, сообщает РЕН ТВ.
РБК 17:37
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20