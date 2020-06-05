Экономика
Российская газетаГлава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки на июньском заседании совета директоров. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на регулярной онлайн-конференции.
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Банк России видит значительное пространство для снижения ключевой ставки в июне
Finam.Ru05 июня в 08:37
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
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Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело 10:02
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Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
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Футбол
Экс-игрок «Рубина» заявил, что подвергался расизму в России
Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что в России его оскорбляли по расовому признаку.
RT на русском 14:37
Футбол
Киевское «Динамо» в большинстве разгромило «Александрию»
В 25-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало «Александрию», которая в случае победы могла по-настоящему ворваться в группу команд, которые ведут борьбу за второе место.
Евро-футбол.ру 12:08
Кино
Фильму «Брат-2» исполняется 20 лет
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня исполняется 20 лет фильму "Брат-2", ставшему уже бессмертным.
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Армия и оружие
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Телеканал Санкт-Петербург 15:26
Происшествия
Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки
В брюссельском квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки, в воскресенье возникли беспорядки после акции против расизма и полицейского насилия.
Интерфакс 14:02
Политика
Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
Газета.Ru 06:51
Политика
Захарова рассказала о попытках испортить отношения России и Чехии
Представитель МИДа подчеркнула, что высылка россиян будет учтена Россией в выстраивании отношений с Чехией.
Известия 09:38
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Политика
МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков
Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Футбол
Футболист «Спартака» Бакаев вылечился от коронавируса
Игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев сдал два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию и присоединился к команде на тренировочной базе в Тарасовке, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
РБК 14:27
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Истребитель МиГ-29, который прибыл на Львовский государственный авиационный завод для прохождения модернизации, был разворован по запчастям.
Военное дело 01:52
Здоровье
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса
РИА Новости вчера в 05:35
Космос
Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт
Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
N+1 05 июня в 03:57
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Политика
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом.
РИА Новости 14:59
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Общество
Сроки подачи документов в колледжи продлили
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа, заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.
Взгляд.ру 08:15
Общество
Илья Азар вышел из спецприемника
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар вышел из спецприемника после 10 суток ареста.
Коммерсантъ 03:58
Биатлон
Летний чемпионат мира по биатлону 2020 года отменен из-за коронавируса
Телеканал Санкт-Петербург 13:09
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости 10:44
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной высказался о разводе с певицей
Дмитрий Исхаков, муж Полины Гагариной, устал от обсуждения слухов о его разводе с певицей.
7Дней.ру 14:00