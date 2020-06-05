Экономика
Будущее России. Национальные проектыЦБ РФ видит значительное пространство для снижения ключевой ставки
Банк России по-прежнему видит значительное пространство для снижения ключевой ставки исходя из данных по инфляции и в целом по экономике. Об этом заявила глава регулятора РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Газета.Ru 05:22
Политика
Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии
RT на русском 09:22
Политика
Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:35
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 11:07
Политика
Фетисов благодарит Бога за обучение дочери в США
Цензуры.Нет вчера в 11:19
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Религия
Троицкая родительская суббота: за кого и как можно молиться
В народе считается, что Троицкая суббота — единственный день в году, когда можно поминать самоубийц.
РИА Новости 01:00
Общество
Швеция признала, что отказ от карантина был ошибкой
В результате государственный эпидемиолог Андерс Тегнелль признал, что в самом начале пандемии страна должна была бы принять больше ограничительных мер.
Столица С 03 июня в 11:37
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Футбол
Погребняк ответил Алиеву, называвшему коронавирус фейком
Нападающий «Урала» Павел Погребняк ответил бывшему футболисту сборной Украины Александру Алиеву.
Евро-футбол.ру 09:29
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Жена Кокшенова опровергла сообщения о его смерти из-за коронавируса
Жена Михаила Кокшенова Наталья Лепехина опровергла сообщения о том, что актер умер от коронавируса.
РБК 09:52
Авто
Самый дорогой «китаец»: тест машины российской сборки
В 2017 году россияне купили 180 машин, год спустя – уже 419, а в прошлом году продажи увеличились до 852 штук.
За рулем 02 июня в 23:00
Происшествия
Суд отправил под домашний арест гендиректора РВК Повалко
Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора "Российской венчурной компании" Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 11:38
Здоровье
Минздрав заявил о переломе ситуации с коронавирусом в России
Ситуацию с корнавирусной инфекцией в России удалось переломить, однако нельзя считать, что борьба с заболеванием завершена, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин во время круглого стола о возвращении медицинских организаций в режим плановой работы, передает "РИА Новости".
РБК 12:16
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:03
Хоккей
Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова.
Газета.Ru 05:58
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Футбол
Диего Коста приговорён к шести месяцам тюрьмы за неуплату налогов
По результатам заседания 31-летний испанский форвард был признан виновным и приговорён к шести месяцам тюрьмы.
Metaratings вчера в 08:12
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
Футбол
Николич хочет уговорить Йоветича перейти в «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич намерен пригласить нападающего «Монако» Стевана Йоветича в российский клуб.
Metaratings 07:11
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
Армия и оружие
Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе
Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32
Общество
В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, выступая на брифинге в Женеве, отметила позитивные изменения в ситуации с коронавирусом в России.
Городовой 08:51
Здоровье
Мурашко заявил о тяжелом эпидемическом процессе в ряде регионов России
Эпидемиологический процесс в некоторых российских регионах остается напряженным, заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ФАН 03 июня в 15:43
Общество
В Москве и Петербурге возобновились задержания на пикетах за Азара
У здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, в пятницу вечером возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара.
Московский Комсомолец 12:03