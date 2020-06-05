Экономика
Российская газетаГлава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки на июньском заседании совета директоров. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на регулярной онлайн-конференции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Авто
Volkswagen назвал российские цены на Arteon
Автоновости дня вчера в 06:14
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Футбол
Дома футболистов «Бенфики» подверглись атаке вандалов
По информации источника, после нападения на автобус была совершена атака на дома нескольких футболистов «Бенфики».
Спорт-Экспресс 09:58
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Экономика
Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города
Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово.
РБК 09:52
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Происшествия
Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы
Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
Известия 08:19
Общество
Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости
Рамблер вчера в 08:21
Армия и оружие
Источник сообщил о подготовке танков «Армата» к экспорту
Российские танки Т-14 "Армата" готовят к экспорту, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 22:18
Общество
В России создают снайперскую винтовку с дальностью стрельбы до 7 км
Снайперская винтовка DXL-5, способная поражать цели на максимальной дальности 7 км, создаётся в России.
RT на русском 04:10
Происшествия
СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России
Коммерсантъ вчера в 12:34
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Энергетика
Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель
Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent выросли в цене до $42,5 за баррель.
Коммерсантъ 09:27
Космос
В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
Напомним, астероид 163348 2002 NN4 приблизится к Земле на минимальное расстояние 6 июня в 6:20 по московскому времени.
ИА Красная Весна 10:01
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
Экономика
Биткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать
Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.
РБК 09:30
Общество
Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
Экономика
ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса
Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Интерфакс 08:55
Здоровье
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 07:19
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19