Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГлава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки на июньском заседании совета директоров. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на регулярной онлайн-конференции.
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Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Российская газета09:32

ЦБ допустил ещё большее снижение ключевой ставки

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В АКРА спрогнозировали динамику ключевой ставки в России

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Банк России видит значительное пространство для снижения ключевой ставки в июне

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ЦБ РФ не планирует снижать ставку отчислений в ФОР по валютным пассивам

Финмаркет09:24

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки 19 июня

ПРАЙМ08:15

Аналитики оценили монетарную политику Банка России

ТАСС07:39
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
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Volkswagen назвал российские цены на Arteon

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КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
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Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

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Дома футболистов «Бенфики» подверглись атаке вандалов

По информации источника, после нападения на автобус была совершена атака на дома нескольких футболистов «Бенфики».
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В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
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Общество

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Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Общество

Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
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Общество

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График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города

Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово.
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Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
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Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
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Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости

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Армия и оружие

Источник сообщил о подготовке танков «Армата» к экспорту

Российские танки Т-14 "Армата" готовят к экспорту, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 22:18
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Снайперская винтовка DXL-5, способная поражать цели на максимальной дальности 7 км, создаётся в России.
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СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России

Коммерсантъ вчера в 12:34
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Политика

В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
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Энергетика

Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель

Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent выросли в цене до $42,5 за баррель.
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В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида

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Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
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Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.
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Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
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ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса

Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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