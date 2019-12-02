Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаГлава ЦБ рассказала о выгоде хранения сбережений в рублях

Глава ЦБ РФ отметила, что граждане России получают зарплату и тратят ее в рублях, поэтому им выгодно хранить свои сбережения в отечественной валюте. Также Набиуллина отметила, что ЦБ постарался обеспечить россиянам уверенность в долгосрочности низкой инфляции.
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Рост реальных доходов и низкая инфляция приумножат сбережения россиян в рублях

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Набиуллина: россиянам надо хранить сбережения в рублях

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Инфорос04:03

Набиуллина считает, что россиянам должно быть выгодно хранить сбережения в рублях

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Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
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Названы регионы России с самыми большими зарплатами

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Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
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На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

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Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
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В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
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С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение штрафов за невыполнение требований о хранении персональных данных на территории страны.
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Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
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Почеттино хочет вернуться к работе в Европе

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что готов вернуться к работе в Европе.
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По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
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Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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