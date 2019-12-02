Глава ЦБ РФ отметила, что граждане России получают зарплату и тратят ее в рублях, поэтому им выгодно хранить свои сбережения в отечественной валюте. Также Набиуллина отметила, что ЦБ постарался обеспечить россиянам уверенность в долгосрочности низкой инфляции.

Глава ЦБ рассказала о выгоде хранения сбережений в рублях

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