Экономика
Политическая ЭкспертизаГлава ЦБ рассказала о выгоде хранения сбережений в рублях
Глава ЦБ РФ отметила, что граждане России получают зарплату и тратят ее в рублях, поэтому им выгодно хранить свои сбережения в отечественной валюте. Также Набиуллина отметила, что ЦБ постарался обеспечить россиянам уверенность в долгосрочности низкой инфляции.
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Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Бывший депутат Госдумы стал гражданином Германии
Бывший депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Политика
Минэнерго Украины назвало условия отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
Кремль отреагировал на намерение Зеленского обсудить возвращение Крыма
Ранее в понедельник в интервью польскому изданию Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь украинским властям в ситуации вокруг Крыма.
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выложила видео в купальнике
Лолита предстала в купальнике черного цвета и сняла себя в эффектном ракурсе сверху, что предоставило ей возможность продемонстрировать глубокую зону декольте.
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета
Правоохранительные органы Киева задержали подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
Политика
Встреча Путина и Эрдогана может пройти в Стамбуле 8 января
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется провести 8 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Технологии
Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям
Корпорация Microsoft официально прекратила предоставлять возможность бесплатного обновления Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10 в декабре 2017 года.
Общество
В Москве закрылся киноцентр «Соловей»
Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
Общество
В Госдуме призвали приравнять распространение наркотиков к терроризму
Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Госдумы Олег Нилов призвал судить распространителей наркотиков наравне с террористическими организациями.
Футбол
Зинченко вернулся в общую группу «Манчестер Сити»
В воскресенье украинец принял участие в тренировке команды в общей группе. В октябре 22-летний футболист перенес операцию на колене.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Политика
Зеленский заявил, что никому не доверяет в политике
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никому не доверяет в политике, отвечая на вопрос, верит ли он президенту России Владимиру Путину.
Политика
Песков рассказал о вопросах к статье УК о преступном сообществе
К статье 210 УК РФ о преступном сообществе есть вопросы в части привлечения по ней к ответственности бизнесменов, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
Миллиардер Леонард Блаватник станет финансировать российские фильмы
Блаватник отмечает, что вкладывать средства в российское кино выгодно - это одновременно и бизнес, и поддержка.
Футбол
Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами
Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Армия и оружие
Япония купит остров за $146 млн для военных учений США
Ещё в 2011 году военные двух стран стали прорабатывать вопрос о возможном размещении полигона для тренировок на острове Магэсима, который расположен в 400 км от авиабазы.
Футбол
Полузащитник ЦСКА Бистрович поделился ожиданиями перед матчем РПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Кристьян Бистрович поделился мнением перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала".
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro
Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Здоровье
В Красноярске открылся новый хирургический корпус краевой больницы
В Красноярске начал работу новый хирургический корпус краевой клинической больницы.
Футбол
«Локомотив» уступил «Динамо» на своем поле
"Локомотив" проиграл "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о плохих условиях содержания Захарченко
Ранее Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источники во ФСИН сообщил, что Захарченко поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а также о том, что в душ и на прогулки он ходит под конвоем.