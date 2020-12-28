Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях в случае их выпуска, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу RTVI.

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С чего всё началось Цены, рубль и брошки. Шнуров и Набиуллина готовят оливье с колбасой и обсуждают итоги 2020 года Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров и председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина приготовили салат по классическому советскому рецепту — с колбасой, а заодно обсудили экономические итоги уходящего года. Телеканал RTVI вчера в 04:00