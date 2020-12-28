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РБК
РБК

Глава ЦБ: россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях в случае их выпуска, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу RTVI.В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Цены, рубль и брошки. Шнуров и Набиуллина готовят оливье с колбасой и обсуждают итоги 2020 года

Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров и председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина приготовили салат по классическому советскому рецепту — с колбасой, а заодно обсудили экономические итоги уходящего года.
Телеканал RTVIвчера в 04:00
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Телеканал 360°

Рубль под контролем. Что такое цифровая валюта и зачем она нужна в России

Телеканал 360°вчера в 10:40
Народные новости

Пенсии в цифровых рублях начнут поступать на счета россиян

Народные новостивчера в 05:19
РИА Новости

Центробанк рассказал о возможной выплате пенсий в цифровых рублях

РИА Новостивчера в 07:24
ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о возможном переводе пенсий в цифровые рубли

ПРАЙМвчера в 06:39
Lenta.ru

В России задумались о переводе пенсий в цифровые рубли

Lenta.ruвчера в 05:31
Национальная служба новостей

Цифра пенсии. В Совфеде не в курсе, что такое цифровой рубль

Национальная служба новостейвчера в 09:11
ТАСС

Набиуллина рассказала, что россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

ТАССвчера в 04:56